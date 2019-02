Het aantal diefstallen van personenwagens neemt al een aantal jaar geleidelijk af. Toch werden vorig jaar nog ruim zevenduizend voertuigen ontvreemd. Met welke auto's loop je een vergroot risico op diefstal, en wat kun je ertegen doen?

Het aantal voertuigdiefstallen daalde in 2018 met 21,1 procent naar 7.261. Bovendien lag het terugvindpercentage een fractie hoger dan het jaar ervoor. Toch werden er vorige maand alweer meer dan 660 auto's gestolen. Het aantal diefstallen van voertuigen van maximaal drie jaar oud lag in januari zelfs hoger dan een jaar eerder.

Daarmee wordt een trend voortgezet die zich van 2017 naar 2018 ook al aftekende, namelijk dat jonge personenwagens vaker gestolen worden. Vooral hybride voertuigen hebben een vergroot diefstal risico. Het aantal diefstallen ervan steeg met 95,6 procent tot 360 gevallen.

Niet voor het eerst

Bestuurders van een hybride Toyota RAV-4 of de eveneens hybride Toyota C-HR lopen volgens het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) de meeste kans dat hun nieuwe auto gestolen wordt. In totaal werden vorig jaar 295 Toyota's van maximaal drie jaar oud ontvreemd, een toename van 304,1 procent.

Ook met een Audi A1 loop je een grotere kans op diefstal, aldus het LIV. Audi staat dan ook in de top vijf van merken met het hoogste diefstalrisico, samen met Land Rover, Volkswagen en BMW. Het minste risico loop je met een Mitsubishi, Suzuki of Hyundai.

Volgens Wouter Verkerk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit is het niet de eerste keer dat hybride voertuigen in de belangstelling staan van kwaadwillenden. "In 2012-2013 was er ook een golf van diefstallen. Zozeer zelfs dat er een waarschuwing voor de klanten voor de toen in aantocht zijnde Mitsubishi Outlander PHEV kwam. Deze moest op last van de verzekeraars extra goed beveiligd worden, met succes."

Verkerk meent dat de hybride auto's vooral gestolen worden door bendes uit Oost-Europa, aangezien je in veel Oost-Europese steden een hybride moet hebben om als taxichauffeur aan de slag te mogen.

Marktwerking in het criminele circuit

Volgens André Bouwman van de LIV is dat echter niet langer het geval. "Er is nu helaas gewoon een markt voor deze auto's, vooral omdat ze er in het geval van de C-HR ook nog eens goed uitzien. Wij hebben een aantal voertuigen van Toyota op zien duiken in Noord Afrika, aangezien het merk daar heel bekend en geliefd is. Dit doet vermoedden dat er meer exemplaren die kant op zijn gegaan."

Het diefstalrisico van hybride auto's nu doet vrezen voor het lot van plug-inhybride voertuigen en elektrische modellen in de nabije toekomst. Verkerk denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, aangezien de actieradius van veel modellen nog niet afdoende is. Bouwman houdt daarentegen rekening met meer risico's voor elektrische auto's.

"Criminelen werken vraag gestuurd. Als er een moment komt waarop er voor hen goede handel in elektrische voertuigen zit, zullen ze daar op inhaken. Dat zag je eerder met de verschuiving in de markt van diesel naar hybride. Dat creëerde een vraag, voor zowel de bonafide als de malafide partijen."

Moderne auto gebaat bij ouderwetse diefstalpreventie

Jonge voertuigen, of het nu hybride auto's zijn of niet, hebben volgens Verkerk en Bouwman nog altijd last van zogeheten sleutelloze diefstal. Deze voertuigen zijn namelijk veelal uitgerust met een keylessentrysysteem. Deze vorm van diefstal wordt ook wel een 'relay attack' genoemd, waarbij het signaal van de sleutel in de woning opgepakt en verlengd wordt. Zodoende kan iemand buiten op straat de auto openen en er in veel gevallen mee wegrijden.

Bouwman raadt mensen om die reden aan terug te grijpen naar relatief ouderwetse methodes van diefstalpreventie, zoals een stuurslot of het monteren van een versnellingsbakslot.

"Voor dieven is het demonteren daarvan niet alleen een lastige klus, het kost ook nog eens veel tijd. En tijd hebben ze niet. Bovendien krijg je bij het verwijderen van dergelijke sloten vaak schade die hersteld moet worden, wat tijd en geld kost."

Bouwman roept autofabrikanten dan ook op de autosleutel beter te beschermen. Bewegingsdetectie in de sleutel, waar enkele autobouwers mee experimenteren, is een stap in de goede richting. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het signaal van een sleutel op het kastje in de hal niet gebruikt kan worden om de auto te starten, aangezien de sleutel niet in beweging is geweest.