Peugeot zal op de Autosalon van Genève volgende maand een hoop nieuws tonen, waaronder de opvolger van de 208, een opgefrist merklogo en een sportief, hybride model.

Het sportieve model wordt een zogeheten conceptauto, een wagen waarmee Peugeot een voorproefje van de komst van een nieuw model met hybride aandrijflijn geeft. Het Franse merk wil zich de komende jaren namelijk richten op het elektrificeren van het aanbod.

Het startschot van die campagne werd vorig jaar gegeven met de aankondiging van de plug-inhybride versies van de 3008, 508 en 508 SW. Van de nieuwe 208 komt ook een volledig elektrische uitvoering.

Voor deze geëlektrificeerde modellen zal Peugeot een nieuw merklogo introduceren. Toyota doet iets vergelijkbaars met het blauwe merklogo voor de hybride modellen.

Het is nog niet bekend of de conceptauto een voorbode is van een nieuwe uitvoering van een bestaand model of van een geheel nieuwe auto. Eerder gingen er geruchten over een 508 R, een nieuw plug-inhybride topmodel van die reeks. Andere nieuwsbronnen houden het op een geëlektrificeerde versie van de nieuwe 208 GTi.

