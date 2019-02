Mercedes-Benz heeft de SLC Final Edition gepresenteerd. Met de lancering van het speciale model wordt er mogelijk definitief afscheid genomen van de SLC, aangezien er nog niks bekend is over een opvolger van het inmiddels acht jaar oude model.

Het is nog niet bekend of de SLC Final Edition ook naar Nederland komt. In de rest van de wereld wordt de Final Edition geleverd in combinatie met de 180-, 200-, 300- en 43 AMG-versies. In Nederland is de SLC 300 niet beschikbaar, dus als het uitzwaaimodel beschikbaar komt, dan is dat alleen in combinatie met de andere uitvoeringen.

De Final Edition-versie is te herkennen aan de voorbumper. Indien je een exemplaar in het zwart of grijs bestelt, krijg je direct een AMG-voorbumper met chroomkleurige afwerking.

Wie de SLC in het geel, wit of diamond koopt, ziet een auto waarvan de voorbumper met zwarte accenten is afgewerkt. De deurgrepen, spiegelkappen en ook delen van de achterzijde zijn dan in het zwart afgewerkt.

Ongeacht de kleur van de auto staat de Final Edition op speciale lichtmetalen wielen. De Final Edition is gebaseerd op een SLC met het AMG Line-pakket. Een sportonderstel, krachtigere remmen en de sportstoelen zijn dus altijd aanwezig.

De SLC kwam in 2011 op de markt, toen nog als SLK-Klasse. De nieuwe benaming wordt sinds de facelift van 2016 gehanteerd. De eerste SLK verscheen in 1996 zette daarmee een trend van open auto's met een metalen vouwdak in gang. Het succes daarvan werd onderstreept door auto's als de Peugeot 206 CC.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl