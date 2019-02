De Amerikaanse president Donald Trump heeft Jean-Claude Juncker beloofd dat hij geen invoertarieven op auto's uit de EU gaat invoeren, zo zei de voorzitter van de Europese Commissie tegen Duitse media.

"Donald Trump heeft me zijn woord gegeven dat de Verenigde Staten voorlopig geen importtarieven op auto's en auto-onderdelen gaan invoeren, en ik geloof hem", zei Juncker volgens Stuttgarter Nachrichten.

Het is niet duidelijk wanneer Trump zijn belofte aan Juncker precies gedaan heeft, maar volgens speculaties zou het afgelopen zomer gebeurd zijn tijdens een top in Washington.

Juncker zou bij die gelegenheid op zijn beurt beloofd hebben dat de Europese Unie onder andere meer Amerikaanse sojabonen zal inslaan.

Meer Amerikaanse soja en vloeibaar gas

De EU staat intussen wel klaar om in te grijpen als de VS zich niet aan zijn woord houdt. Dan voelt de EU zich niet langer gebonden aan de belofte om meer Amerikaanse soja en vloeibaar gas te kopen, voegde Juncker toe. De EU zal in dat geval "snel en adequaat" reageren.

Eerder noemde het Amerikaanse ministerie van Handel het importeren van auto's een gevaar voor de staatsveiligheid. Als Trump overgaat tot importheffingen, zouden die tot 25 procent gaan bedragen. De VS heeft negentig dagen om te besluiten de importheffingen in te voeren.

De Duitse minister van Economie en Energie Peter Altmaier denkt dat het lastigste gedeelte van de onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten nu begonnen zijn.

Over de importtarieven op auto's zegt hij dat hij niet gelooft dat het argument dat geïmporteerde auto's een bedreiging voor de staatsveiligheid van de VS zijn houdbaar is.