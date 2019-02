Ford heeft het voorlopige topmodel van de Focus-reeks gelanceerd, de ST. Het sportieve model krijgt de 2,3-liter grote viercilindermotor van de Ford Mustang en zal ook als stationwagen geleverd worden.

Met 280 pk gaat de nieuwe Ford Focus ST er 30 pk op vooruit ten opzichte van zijn voorganger. De nieuwe Focus ST is niet alleen krachtiger, maar ook een stuk sneller. De auto accelereert in 6 seconden naar 100 kilometer per uur en is daarmee een halve tel rapper dan het uitgaande model.

Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak met tussengasfunctie of middels een zeventrapsautomaat naar de voorwielen gestuurd. In de transmissie is eLSD-techniek geïntegreerd, techniek die in feite als elektronisch sperdifferentieel fungeert.

Nu ook met Launch Control

De ST valt in diverse rijmodi in te stellen, Slippery/Wet, Normal en Sport. Wie het optionele Performance Pack bestelt, kan de Focus ST ook in 'Track' zetten én via Launch Control laten sprinten.

Om het vermogen in goede banen te leiden, heeft de Performance-afdeling van Ford de ophanging en de remmen onder handen genomen. De dempers aan de voorzijde zijn 20 procent stijver, de exemplaren achter 13 procent stijver. Ook heeft de nieuwe Focus ST een directere gasrespons en stuurt de auto directer.

De Ford Focus ST is te herkennen aan een anders ingedeelde bumper en een spoiler achterop. De centraal geplaatste uitlaat heeft plaatsgemaakt voor exemplaren aan weerszijden van de achterbumper. Dit betekent dat de ST nu ook met trekhaak te krijgen is.

Binnenin monteert Ford onder andere een nieuw instrumentarium, een exemplaar met meters voor de turbo- en oliedruk en voor de olietemperatuur. Die informatie wordt weergegeven op een digitaal display van 4,2 inch. Recaro-sportstoelen, een afgeplat stuurwiel, sportpedalen en sierdelen van aluminium maken het plaatje compleet.

De nieuwe Ford Focus ST is niet alleen leverbaar als vijfdeurs hatchback, maar ook als Wagon-versie. Op termijn komt er een nog sterkere Focus RS op de markt.

