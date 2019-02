Vorige week meldde KPMG dat Nederland het best is voorbereid op de komst van autonome voertuigen. Wat verwachten de autofabrikanten zelf van de technologie en wat staat ons te wachten de komende jaren?

Het goed onderhouden wegennet, de aanwezige digitale infrastructuur en de actieve rol van de overheid maken van Nederland een ideale proeftuin voor het testen van zelfrijdende voertuigen. Mede om die reden voert ons land de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2019 aan.

"Qua overheidsbeleid en wetgeving neemt ons land een vijfde positie op de ranglijst in. Vergeleken met andere landen is Nederland ook verder met het testen van zelfrijdende voertuigen in het vrachtvervoer en de logistieke keten", aldus data & analytics lead Sander Klous.

KPMG gaat er vanuit dat de filedruk in Nederland door de komst de zelfrijdende auto aanzienlijk minder zal worden. Waar we nu gemiddeld 41 uur per jaar stil staat, zal dat in de toekomst nog maar 26 uur per jaar zijn. Volgens Frits Klaver van de afdeling Sustainability zal dit in een besparing op de maatschappelijke kosten van 16 miljard euro resulteren.

Daarnaast wordt het verkeer veiliger, wat de komende dertig jaar tot 173 miljard euro aan besparingen op materiële en immateriële schades zal leiden. "Als er straks alleen nog zelfrijdende voertuigen zijn, kunnen er meer dan vijfhonderd levens per jaar worden bespaard", besluit Klaver.

Hands off, eyes off

Er zijn vijf niveaus van autonoom rijden. Op niveau 1 heeft de bestuurder de controle, maar kan zich desgewenst bij laten staan door een enkel actief systeem. Denk daarbij aan adaptieve cruise control die automatisch afstand houdt.

Op niveau 2 kan de bestuurder tijdens het rijden zowel het stuur als de pedalen loslaten. Dit niveau wordt dan ook hands off genoemd. Wel moet je te allen tijde de controle kunnen overnemen. Dergelijke voertuigen zijn uitgerust met een actieve rijbaanhulp die de auto binnen de lijnen houdt.

In een auto die geschikt is voor niveau 3 hoef je als bestuurder op relatief eenvoudige trajecten zoals snelwegen je blik niet op de weg te houden. Daarom staat dit niveau als eyes off te boek. In complexe situaties is de bestuurder na een tijdige waarschuwing zelf verantwoordelijk.

Televisiekijken tijdens het rijden

Een niveau 4-auto is volledig autonoom. Alle veiligheidsbepalende functies worden tijdens de rit bediend door de elektronica. Alleen onder zeer slechte omstandigheden, zoals bij extreem weer, moet de bestuurder nog ingrijpen.

Op niveau 5 is er sprake van mind off. Dat wil zeggen dat de auto onder alle omstandigheden net zo capabel of zelfs bekwamer is dan de mens. Dit zijn dan de auto's waarin je zou kunnen slapen tijdens het rijden.

Ola Källenius, de aanstaande CEO van Mercedes-Benz, zegt in gesprek met AutoWeek dat in 2020 jaar de volgende stap genomen wordt.

"Enerzijds heb je de rijhulpsystemen die we nu aanbieden voor niveau 2+, maar daarnaast staan we op het punt om in 2020 naar niveau 3 te promoveren met de volgende S-Klasse. De niveaus 4 en 5 zullen in de eerste plaats voor mobility services dienen. Denk daarbij aan robo-taxi's voor steden, die we over drie tot vier jaar zullen commercialiseren."



Ola Källenius, de aanstaande

Het moet 100 procent veilig zijn

Volgens Thomas Müller, executive vicepresident voor elektrische systemen bij Audi, gaat het er in de eerste plaats om of we zelf "klaar genoeg" voor de technologie, daarbij verwijzend naar regelgeving en infrastructuur.

"Er is uiteraard overleg met overheden, zowel lokaal als op internationaal niveau. Zo is er een forum binnen de Verenigde Naties waar we als industrie met officiële instanties kunnen overleggen. Het is belangrijk om te streven naar een universeel of in elk geval een zo universeel mogelijk systeem, want het is lastig om voor alle verschilleden gebieden specifieke oplossingen te bedenken."

In Europa gaat dat volgens Müller goed, aangezien in dit deel van de wereld al lang geleden begonnen is met het standaardiseren van zaken die met de auto van doen hebben. China is daarentegen een markt die "compleet onafhankelijk opereert", aldus Müller.

De Audi-man zegt verder dat de merken vooral voorzichtig moeten opereren. "Wat we wanneer introduceren is toch een beetje als kijken in een glazen bol. Als je daadwerkelijk een niveau 4-autonome auto wil, dan moet er heel veel aan de auto worden veranderd. Er moet bijvoorbeeld een uitgebreid back-upsysteem op de auto zitten dat het kan overnemen als de primaire functies stukgaan. Het moet 100 procent veilig zijn voordat je claimt dat je een autonome auto hebt."



Thomas Müller, bij Audi verantwoordelijk voor elektrische systemen

Pas interessant bij een redelijke prijs

Albert Bierman, bij het Hyundai-concern verantwoordelijk voor research & development, onderstreept net als Müller het belang van standaardisering. "Ga je 5G gebruiken voor communicatie? Of wifi-techniek? Op dit moment is er nog niets gestandaardiseerd. Ik zie tot op heden nog niet dat er al een standaard komt bovendrijven."

Daarnaast wijst Bierman op de rol die de merken hebben in het toezien op het gebruik van de verschillende technologieën in de auto. Zo zetten nog veel automobilisten de rijhulpsystemen tijdens de rit uit. "Als verkopers van een product zijn wij verantwoordelijk voor een goed gebruik van die opties. We moeten het toegankelijk maken en het goed uitleggen."

De Duitser is bovenal nuchter als het aankomt op een bepaalde tijdlijn voor autonoom rijden bij Hyundai en Kia. "Waar het eigenlijk om draait, is wanneer autonoom rijden daadwerkelijk beschikbaar is voor de gemiddelde autokoper voor een redelijke prijs."

