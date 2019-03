Eind dit jaar wordt de eerste volledig elektrische Volkswagen I.D. gelanceerd, een model dat volgens het merk elektrisch rijden toegankelijk kan maken voor een breed publiek. AutoWeek mocht de testrijders in Zuid-Afrika vergezellen voor een voorproefje van de auto.

De officieel nog naamloze auto meet 4,25 meter in de lengte, een formaat dat ongeveer overeenkomt met dat van de Golf. Ook de breedte van de I.D. komt overeen. Het interieur is daarentegen grofweg net zo ruim als dat van de Passat. Bovendien is het binnenste door het ontbreken van een verbrandingsmotor circa 10 centimeter langer, en dat verschil is zowel voorin als achterin goed te merken.

Het dashboard mag nog niet worden gefotografeerd. De eerste indruk is er echter een van een duidelijke, compacte en moderne cockpit. Het aantal knoppen is klein en in de middenconsole zit alleen maar opbergruimte. De bagageruimte zal ongeveer even groot zijn als die van de Golf en zodoende een inhoud van 380 tot 1.270 liter hebben.

Rechtsachter op de koets zit de laadaansluiting voor het CCS (combined charging system), met een laadvermogen van maximaal 125 kW. Dat betekent dat je, afhankelijk van de capaciteit van het accupakket, 30 tot 45 minuten bezig bent om het pakket voor 80 procent op te laden. Het Modularer Elektrobaukasten-platform is daarnaast ook voorbereid op draadloos inductief laden.

De I.D. is ongeveer net zo groot als een Golf.

Hoog gewicht staat flitsende prestaties in de weg

De startknop heeft schuin onder het stuur een plekje gekregen. Vervolgens selecteer je met een draaischakelaar de rijmodus. In het midden van het dashboard zit een tweede display, waarmee je door de menu's kunt scrollen. Op deze plek kun je later ook een selectie maken uit de rijmodi Eco, Comfort, Sport en Individual. Tegen meerprijs zal een groot head-updisplay met augmented reality beschikbaar zijn.

Het is tijd om te gaan rijden, dus we draaien de knop naar D en gaan op pad. Drie dingen vallen al snel op: de I.D. is geen sprintwonder, daarvoor is hij met een gewicht van bijna 2.000 kilo te zwaar. Het accupakket alleen al weegt 500 kilo en de toepassing van gewichtbesparende materialen als aluminium en koolstofvezel was simpelweg te duur.

De 125 kW-motor (170 pk) achterin moet dan ook flink aan de bak. Daar merk je overigens heel weinig van, aangezien de I.D. extreem stil is. De I.D. accelereert in 8,0 seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een begrensde topsnelheid van 160 kilometer per uur.

Net als andere elektrische auto's is ook de I.D. zwaar.

'Elektromobiliteit voor iedereen'

Er vindt geen recuperatie plaats als het rempedaal niet wordt ingetrapt. Daar is de rijmodus B echter perfect op toegesneden. Als je die selecteert, vertraagt de I.D. als je voet het rechterpedaal haalt.

Dat moet in een later stadium zelfs tot stilstand aan toe mogelijk zijn, aldus Frank Bekemeier, bij Volkswagen technisch directeur op het gebied van elektromobiliteit. Dan kun je dus net als in een Nissan Leaf rijden met slechts één pedaal. De draaicirkel is als gevolg van de grote hoeveelheid ruimte die de wielen hebben om te bewegen extreem klein, circa 10 meter.

Over het verbruik of de actieradius in praktijkomstandigheden – vooral bij aanzienlijk lagere temperaturen dan in Zuid-Afrika – kunnen we echter nog geen uitspraken doen. De I.D. komt op basis van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure minimaal 330 kilometer ver. De duurste uitvoering haalt maximaal 550 kilometer op een acculading.

De I.D. heeft een extreem kleine draaicirkel.

Verstandige keuze

De eerste indruk doet vermoeden dat de I.D. waarschijnlijk niet de meest fascinerende, fraaiste of origineelste elektroauto zal worden, maar misschien wel de meest verstandige.

"We openen niet de aanval op Tesla, zelfs niet op auto's als de Hyundai Kona", zo legt Frank Welsch, ontwikkelingshoofd van Volkswagen, vanaf de passagiersstoel uit. "We willen elektromobiliteit voor iedereen aanbieden." Het doel: een prijs die vergelijkbaar is met die van een Golf diesel, zodat de elektroauto voor veel klanten een interessante optie wordt.

