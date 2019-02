Land Rover komt met een nieuwe zescilinderbenzinemotor voor de Range Rover Sport. De krachtbron krijgt hulp van een elektrische compressor en zogeheten mild-hybridtechniek.

Zo kan de nieuw Range Rover Sport HST de energie die vrijkomt bij het remmen terugwinnen en opslaan in een kleine accu. De opgeslagen kracht wordt tijdens het accelereren aangewend om de brandstof motor te ondersteunen.

Het nieuwe blok is daarnaast voorzien van een turbo en variabele kleppentiming. De 400 pk sterke motor helpt de Range Rover Sport aan een acceleratietijd naar 100 kilometer per uur van 6,2 seconden en een topsnelheid van 225 kilometer per uur.

Volgens de fabrikant is een benzineverbruik van 9,3 liter per 100 kilometer haalbaar. De prijs van de Range Rover Sport HST is vastgesteld op 139.020 euro

