Elektrische auto's halen in winterse omstandigheden soms niet meer dan de helft van de door de fabriek gecommuniceerde actieradius. Verminderde accucapaciteit en het gebruik van de klimaatregeling zijn daar debet aan.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Amerikaanse automobielclub AAA. De brancheorganisatie testte naar aanleiding van de extreme temperaturen in grote delen van het land een vijftal elektrische auto's, te weten de BMW i3S, de Chevrolet Bolt/Opel Amera-e, de Nissan Leaf, de Tesla Model S 75D en de Volkswagen e-Golf.

De voertuigen werden in het eigen laboratorium op de rollerbank gezet en blootgesteld aan temperaturen van zo'n 6,5 graden onder nul. De actieradius daalde bij het gebruik van de verwarming met gemiddeld 41 procent.

Negatieve uitschieter was de accucapaciteit van de BMW i3S. Bij koud weer rondrijden met de verwarming aan kan resulteren in de helft minder bereik. De Nissan Leaf heeft met een 30 procent kleinere actieradius het minst last van de kou.

Warm weer heeft minder effect

Bij een buitentemperatuur van 35 graden presteren de elektrische testauto's een stuk beter. Met de airconditioning ingeschakeld daalt het bereik met gemiddeld 17 procent. Ook op dit onderdeel presteert de Leaf het best, terwijl de BMW het minst scoort. De actieradius van de i3S daalt door het gebruik van de airco met ruim 20 procent.

De AAA raadt eigenaren dan ook aan het interieur van een elektrische auto alvast op de juiste temperatuur te krijgen als deze nog aan de lader staat.

Indien de klimaatregeling uitgeschakeld blijft, ligt de actieradius bij warm weer in de praktijk gemiddeld 4 procent lager, terwijl dat in de winter volgens de AAA 12 procent minder is.

De afgelopen weken ontstond er ophef onder mensen in Nederland die in december hun volledig elektrische I-Pace in ontvangst hadden genomen. Voor velen was dit hun eerste kennismaking met elektrisch rijden en het effect van koud weer op de actieradius. Jaguar zag zich genoodzaakt via sociale media het rijbereik per weertype te delen.