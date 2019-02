Bugatti viert zijn 110-jarig bestaan met een speciale uitvoering van de Chiron: de Chiron Sport 110 ans Bugatti. De auto, waar er twintig van worden gebouwd, is te herkennen aan de Franse driekleur op de spiegels en aan de onderzijde van de achterspoiler.

Met de Chiron Sport 110 ans Bugatti wil het merk zijn Franse wortels benadrukken, aldus topman Stephan Winkelmann.

Bugatti maakt sinds 1998 deel uit van de Duitse Volkswagen Group. Bij de oprichting van het merk in 1909 was de thuisbasis Molsheim in de Elzas bovendien nog een Duitse stad.

Chiron Sport als uitgangspunt

De speciale Chiron is gebaseerd op de in maart vorig jaar gepresenteerde Sport-uitvoering. Deze Chiron is niet alleen lichter, maar tevens voorzien van een zogeheten dynamic-handlingpakket. De Chiron Sport 110 ans Bugatti voegt daar onder meer blauwe remklauwen en een glazen dak aan toe.

De lakkleur is dezelfde als die van Franse staatsvoertuigen. Binnenin past Bugatti het lichtere Franse raceblauw toe. Ook keert de vlag terug in het leder van de stoelen. In de hoofdsteunen is een speciaal logo gestikt.

Een Chiron Sport kostte bij de introductie ongeveer 2,6 miljoen euro exclusief belastingen. De prijs van de nog zeldzamere Chiron Sport 110 ans Bugatti zal daar naar verwachting ruim overheen gaan.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl