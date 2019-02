Max Verstappen rijdt aankomend seizoen met een Honda-motor achter in zijn Red Bull Racing Formule 1-auto. Daarmee is er volop aandacht voor het sportieve DNA van het merk. De sportwagens van Honda zijn weliswaar veel geprezen, maar in Nederland en de rest van Europa heeft het merk het zwaar. Wordt Honda gereduceerd tot liefhebbersmerk?

"Als Honda niet racet, bestaat Honda niet", zo luidt een uitspraak van oprichter Soichiro Honda. De sportieve prestaties van het merk kwamen dan ook vaak tot uiting in spectaculaire modellen voor de openbare weg. Denk daarbij aan de auto's als de Honda NSX en de Civic Type R.

Vooral sinds de jaren tachtig, het decennium waarin de dominantie van Honda als motorleverancier in de Formule 1 vorm kreeg, heeft het merk met regelmaat sportieve auto’s gelanceerd. In die periode was Honda tevens een groot merk in Nederland.

'Al twintig jaar zoekende'

In het topjaar 1986 werden in ons land bijna vijftienduizend nieuwe auto's op kenteken gezet. Vorig jaar waren dat er nog maar 1.276 stuks. Die ontwikkeling ging heel geleidelijk, waardoor het in eerste instantie niet opviel. Bovendien kende Honda aan het einde van het vorige decennium nog een flinke opleving in Nederland.

Dankzij modellen als de Honda Civic Hybrid en de eveneens hybride Insight, modellen die beide in aanmerking kwamen voor het lage fiscale bijtellingstarief van die tijd, werden er in 2009 nog 10.325 nieuwe Honda's geregistreerd.

"Honda is eigenlijk al twintig jaar zoekende in Europa", stelt Stéphan Vermeulen, coördinator bij AutoWeek. Volgens Vermeulen is het merk voorbijgestreefd door de concurrentie, waaronder die uit eigen land.

"Vroeger was Honda het BMW van Japan en Mazda het Alfa Romeo van Japan. Inmiddels is Mazda dat allebei, want dat merk weet in tegenstelling tot Honda wel wat we hier willen."

Ondergedompeld in een Japans hightechbad

Toch zitten er wat Vermeulen betreft zeker een paar Honda's onder de meest enerverende sportwagens van de afgelopen drie decennia. Dat is wat hem betreft niet alleen de eerste NSX uit 1990, maar ook de nieuwste versie van het model uit 2018.

"Die auto dompelt je onder in een soort Japans hightechbad. De 580 pk sterke NSX zit zo vol vernuft en is daardoor zo goed dat je er stil van wordt. Je merkt dat er heel veel tijd in is gestoken. Tegelijkertijd zijn er Honda's geweest die meer beleving boden door hun hoogtoerige motoren".

Vermeulen doelt daarbij onder meer op de CRX, een tweedeurscoupé die in 1983 op de markt kwam. Zes jaar later verscheen de eerste CRX met het VTEC-systeem in Europa, waarmee kort gezegd niet alleen de kleppentiming maar ook de kleppenhoogte geregeld kon worden. Mede hierdoor leverde de 1,6-liter-motor van de CRX liefst 150 pk. Pas bij achtduizend toeren per minuut begon het rode gebied van de toerenteller.

"Bij de huidige Honda Civic Type R, die weliswaar voorzien is van een 320 pk sterke turbomotor, merk je dat het al bij zo'n 5.500 tot 6.000 toeren klaar is met de pret", zegt Vermeulen.

'Civic Type R echte liefhebbersauto'

De Honda Civic Type R is vrij zeldzaam in Nederland. Koen Wesselink, eigenaar en directeur van Honda dealergroep Wesselink, gokt dat er vorig jaar tussen de 25 en 40 van verkocht zijn. "In België wordt het tienvoudige verkocht, aangezien de Type R daar ruim 20.000 euro goedkoper is. De bpm nekt de auto in Nederland."

Dat maakt van de Civic Type R daarentegen wel een auto voor echte liefhebbers, zegt Wesselink. "Onlangs ruilde een zeventigjarige man zijn elektrische auto nog in voor een Type R. Andere klanten hebben zelfs twee exemplaren: één voor de dagelijkse kilometers, de ander voor op het circuit."

Volgens Vermeulen is dat wel te verklaren. "De Civic Type R behoort steevast tot de meest extreme hot hatches van zijn klasse. Zelfs nu nog, ook al is het uiterlijk dankzij de enorme achterspoiler voor velen misschien iets te uitbundig."

Wesselink merkt op dat het uiterlijk weliswaar extreem is, maar dat er niets op of aan zit zonder functie. "Elke luchtinlaat, elk lipje en ook de hoogte van de spoiler, het is allemaal bewust zo gedaan."

Het sportieve aanbod is beperkt

De spoeling wat betreft sportieve modellen bij Honda is op het moment vrij dun. Dat was rond de eeuwwisseling wel anders, toen er niet alleen een Civic Type R en NSX waren, maar ook een Accord Type R en een extreme Integra R.

Dit zijn auto's uit de zogeheten 'high performance'-lijn van Honda, die te herkennen zijn aan het rode logo en de lakkleur Championship white, zo laat Rob Bakker van de Type R Club Benelux weten. "De eerste auto die dit rode logo mocht dragen was de NSX-R in 1992. In 1997 volgde de eerste Civic Type R, op basis van de zesde generatie Civic, de EK9. Deze twee versies zijn niet in Europa geleverd."

Toch waren lang niet alle sportieve auto’s van Honda even succesvol. De in 2010 geïntroduceerde hybride CR-Z verkocht in Nederland slechts mondjesmaat en werd al na vier jaar van de markt gehaald.

"De CR-Z leek als totaalpakket op papier zo mooi, aangezien de auto voortborduurde op twee heel leuke auto’s van het merk, de Hybride Insight en de CRX. Dat bleek onvoldoende", aldus Vermeulen, die tevens aangeeft dat de CR-Z een uitzondering was.

"Als die Japanners ergens voor gaan, doen ze het ook gelijk goed. Ze doen niet altijd overal in mee en ook hun timing is niet altijd even gelukkig, maar op sportief vlak hebben ze altijd wel de juiste snaar geraakt."

'S2000 begeerlijkste roadster die er is'

Dat deed het merk onder meer met de lancering van de S2000 in 1999 ter ere van het vijftigjarig bestaan van Honda. De auto werd beroemd om zijn karaktervolle motor, die bovendien zeer hoge toerentallen moest draaien voor maximale prestaties. De 240 pk sterke 2,0-liter-krachtbron leverde zijn maximale vermogen bij 8.300 toeren en het rode gebied begon pas bij 9.000 toeren per minuut.

"Ik heb niks met open auto's, maar de S2000 is door zijn karakter wat mij betreft wel de begeerlijkste roadster die er is. De eerste keer dat je de negenduizend toeren haalt, is een feest. Diezelfde kick had ik pas vorig jaar weer met de veel duurdere Porsche 911 GT3 RS", zegt Vermeulen.

Wesselink deelt die mening. Het bedrijf heeft uit voorliefde voor het model vijf exemplaren in het bezit. Ze zijn niet te koop en dienen puur als visitekaartje van de dealers.

"De S2000 is een klassieker in spé. Het is een auto die van de grond af aan is opgebouwd en daardoor uniek is. Doordat het model uit productie is, wordt hij steeds zeldzamer. Aangezien veel exemplaren in het verleden te zeer verbouwd zijn door vorige eigenaren, kosten originele exemplaren inmiddels flink wat geld", aldus Wesselink.

Succes blijft buiten beeld

Honda verkocht in heel Europa vorig jaar iets meer dan 130.000 auto's, een daling van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de rest van de wereld is het merk echter een grote speler. De Honda Civic was in 2018 de op drie na best verkochte auto ter wereld. Met de CR-V had het merk bovendien nog een auto in de top tien.

Wereldwijd verkocht het merk vorig jaar een kleine 5,2 miljoen voertuigen. Daarmee is Honda groter dan PSA, bestaande uit Citroën, DS, Peugeot en Opel, om maar eens een voorbeeld te noemen.

Honda heeft in Europa dus meer nodig dan alleen de reputatie van zijn sportieve modellen. Een slimme hybride SUV in de vorm van de CR-V Hybrid zal de komende maanden voor de aantallen moeten zorgen. Daarna zullen alle ogen gericht zijn op de eerste elektrische auto van het merk.

Dat wordt een compact wagentje op basis van een van de meest geliefde studiemodellen van de laatste jaren, de aaibare Honda Urban EV Concept. Volgende maand laat het merk zien hoe die auto er ongeveer uit komt te zien.