Audi heeft de TT RS gelanceerd, het topmodel van de onlangs opgewaardeerde TT-reeks. De auto is op detailniveau aangepast en voortaan te herkennen aan nieuwe bumpers en een andere achterspoiler.

Ook vallen de grotere luchtinlaten op. Audi zegt namelijk de koeling te hebben aangepast. Daarnaast zijn er nieuwe aankledingsopties voor de spiegelkappen beschikbaar, waaronder een van koolstofvezel.

Aan de techniek van de TT RS veranderde niets. De vijfcilinderbenzinemotor levert nog altijd 400 pk, wat de auto in staat stelt in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur te accelereren.

De topsnelheid ligt onveranderd op 250 kilometer per uur. Tegen betaling kan de begrenzer verwijderd worden, waardoor de TT RS doorloopt naar 280 kilometer per uur.

Bestellen kan vanaf eind februari. In maart staat de opgewaardeerde TT RS bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in een later stadium.

