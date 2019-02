De in 2014 gelanceerde Volkswagen Passat is vernieuwd. De auto is te herkennen aan een gewijzigde grille en anders ingedeelde achterlichten. Daarnaast krijgt de Passat de beschikking over nieuwe rijhulpsystemen en verbeterde motoren.

De gefacelifte Passat is het eerste Volkswagen-model dat met het zogeheten Travel Assist-systeem geleverd kan worden. Hiermee kan de auto tot op zekere hoogte autonoom rijden.

In tegenstelling tot het oude systeem, dat tot een snelheid van 60 kilometer per uur functioneerde, helpt Travel Assist tot een snelheid van 210 kilometer per uur.

Travel Assist is onderdeel van een nieuw pakket aan rijhulp- en veiligheidssystemen, die Volkswagen voortaan onder de noemer IQ.DRIVE schaart. Hieronder vallen ook de actieve rijbaanassistentie en Emergency Steering Assist.

Groter bereik voor plug-inhybride

Andere aanpassingen hebben betrekking op de techniek van de plug-inhybride Passat GTE. Het accupakket groeide van 9,9 kWh naar 13 kWh, waardoor de auto nu 55 kilometer puur elektrisch kan rijden in plaats van 37 kilometer.

Ook de 150 pk sterke 2,0-literdieselmotor werd aangepakt. De motor is volgens Volkswagen zuiniger en schoner dan zijn voorganger. Aan de andere benzine- en dieselmotoren veranderde niets.

Prijzen en informatie over de vernieuwde Volkswagen Passat voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.

