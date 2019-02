De Nederlandse autoverzamelaar Jan-Willem Martens bezit een zeer zeldzame auto: de Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring die zijn vader ooit kocht. Na 42 jaar doet het gezin echter afstand van de unieke wagen.

De 69-jarige kenner vergelijkt de auto zelf met de Mona Lisa. "Maar nu is het tijd dat iemand anders de zorg over mijn Alfa overneemt", zegt Martens in gesprek met AutoWeek.

"Ik heb meer dan de helft van zijn en mijn leven voor die auto gezorgd. Het is tijd om hem aan de volgende 'custodian' over te laten." Martens kreeg de prachtige Alfa eind jaren zeventig via zijn vader in zijn bezit.

De 8C 2900 behoort samen met de Bugatti Type 57SC Atlantic en de Mercedes SSK tot de iconen van de vooroorlogse auto-industrie. Van de open 8C 2900 bestaan slechts 27 exemplaren, maar de Berlinetta is nog zeldzamer: vijf stuks.

Nederlander telde veertig jaar terug 4.000 pond neer

Van die vijf heeft Martens chassis 412024, een auto met een rijke geschiedenis. In 1939 is hij vanuit Italië naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Hij kende er verschillende eigenaars, wisselde zijn kleur in van blauw naar rood en zijn suède interieur voor leer. Hij kreeg ook de karakteristieke twee extra zijruitjes achteraan, die geen enkele andere 8C 2900 Berlinetta heeft.

In 1976 kon Martens' vader de auto op de kop tikken "voor wat achteraf bekeken een belachelijk bedrag was". Volgens Quote telde de Nederlander er toen slechts 4.000 pond voor neer.

Verwachting is dat de bolide een recordbedrag oplevert

Martens junior was toen 27 en heeft er sindsdien ontelbare uren aan gesleuteld. Martens heeft er zelfs mee gereden en geracet. "Ik heb een paar trackdays in Zandvoort gedaan en werd tweede in de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring in 1982", vertelt hij geestdriftig.

Nu heeft Martens besloten om afscheid te nemen van zijn geliefde bolide. De wagen gaat op 8 februari onder de hamer tijdens de Rétromobile-beurs in Parijs. Het veilinghuis Artcurial schat dat de opbrengst van de wagen tussen de 16 en 22 miljoen euro zal zijn. De verwachting is dat het een van de hoogste bedragen zal zijn die ooit voor een auto is neergeteld.

