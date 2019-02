De Japanse autobouwer Nissan heeft zondag gezegd af te zien van de eerder aangekondigde bouw van het model X-Trail in de Britse fabriek in Sunderland.

Het model zal gebouwd worden in thuisland Japan in plaats van in het Verenigd Koninkrijk, mede vanwege de situatie rond de Brexit.

Nissan heeft gezegd het besluit te hebben genomen vanwege "de optimalisering van investeringen". In een brief aan het personeel wordt echter ook gemeld dat de onzekerheid rond de Brexit geen bijdrage levert aan "een toekomstbestendig plan" voor een bedrijf als Nissan. Nissan benadrukt wel dat het besluit om het model in Japan te bouwen vooral een zakelijke beslissing is.

Het is opvallend dat Nissan van de bouw in het Verenigd Koninkrijk afziet. Toen al bekend was dat de Britten de EU zouden verlaten, besloot Nissan eerder om de X-Trail toch in de Britse fabriek te laten bouwen. Dit besluit werd ingegeven door garanties die de Britse overheid aan Nissan zou hebben afgegeven.

Bij de fabriek van Nissan in Sunderland werken enkele duizenden mensen. Vorig jaar werd al bekend dat het bedrijf honderden medewerkers in Sunderland gaat ontslaan vanwege de afnemende vraag naar bepaalde (diesel)modellen in Europa. Toen stelde het bedrijf dat er geen verband was met de Brexit.