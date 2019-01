Land Rover heeft besloten de productieplannen voor een gelimiteerde coupéversie van de Range Rover niet door te zetten. Er zouden 999 exemplaren gebouwd worden.

Land Rover zegt klanten helaas te hebben moeten mededelen dat "de middelen en investeringen die nodig zijn voor de productie van de SV Coupé voor de ontwikkeling van de volgende generatie producten" ingezet zullen worden.

De SV Coupé werd in maart vorig jaar aan de wereld voorgesteld als alternatief voor auto's als de Bentley Bentayga. De prijs voor de Nederlandse markt was vastgesteld op 390.000 euro, waarmee de coupé een ton duurder was dan de Range Rover V8 Supercharged SVAutobiography LWB.

De prestaties waren ook al gecommuniceerd. De 565 pk sterke V8-motor zou de SV Coupé aan een acceleratie van 5,3 seconden naar 100 kilometer per uur moeten helpen. De 8,8 centimeter verlaagde Range Rover had een top van 266 kilometer per uur.

