De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn is slachtoffer van een complot tegen hem, zei hij woensdag tegen de Japanse zakenkrant Nikkei. Ghosn zit al maanden vast in een Japanse cel op verdenking van onder meer fraude.

Het is de eerste keer dat Ghosn, die tevens de leiding had over Renault en een hele dikke vinger in de pap had bij de samenwerking tussen automakers Renault, Nissan en Mitsubishi, spreekt over de beschuldigingen.

Hij verwijt Nissan-bestuurders verraad omdat ze zich keerden tegen eerder gemaakte afspraken over verdere samenwerking tussen de drie automakers. Binnen Nissan bestond de vrees dat Ghosn nog meer macht zou krijgen als de banden verder zouden worden aangehaald.

Nissan zette in november Ghosn aan de kant wegens financieel wangedrag. Tegen Ghosn en Nissan loopt in Japan ook een fraudeonderzoek. Ghosn zit nog steeds vast in een Japanse cel. Hij ontkende tegen de krant alle beschuldigingen die tegen hem zijn geuit.