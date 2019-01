Renault heeft de nieuwe Clio onthuld. Het merk blijft daarmee concurrenten Opel en Peugeot voor, die binnenkort de opvolgers van de Corsa en 208 presenteren. De nieuwe Clio lijkt aan de buitenkant nog sterk op de oude, maar aan de binnenkant is alles anders.

De vormgeving van de buitenkant is een evolutie van het huidige ontwerp. De koplampen vertonen voortaan gelijkenissen met de exemplaren van de Mégane en ook aan de achterzijde werd het ontwerp strakgetrokken door middel van andere achterlichten.

Dat Renault voorzichtig is met de aanpassingen is niet zo verwonderlijk. De Clio was het afgelopen jaar niet alleen de op een na bestverkochte auto van Nederland, maar ook van heel Europa. Dat is voor een in 2012 geïntroduceerd model best uitzonderlijk.

Ondanks de overeenkomsten met de huidige generatie is de nieuwe Clio 14 millimeter korter en 30 millimeter lager. De bagageruimte neemt met 26 liter toe tot 391 liter. Luchtgeleiders bij de wielkasten moeten bijdragen aan een lager brandstofverbruik.

Voortaan voorzien van Smart Cockpit

Renault monteert een geheel nieuw dashboard, waarbij het scherm van het infotainmentsysteem van 9,3 inch direct in het oog springt. Ook de positie van de versnellingspook wijkt sterk af van het huidige model.

De klokken worden bij de generatiewisseling vervangen door een digitaal instrumentarium, dat afhankelijk van de gekozen uitvoering 7 tot maximaal 10 inch in diameter meet. Het grootste exemplaar kan tevens de navigatiekaart tonen.

Renault belooft verder dat er betere materialen zijn toegepast in wat het zelf de Smart Cockpit noemt. Zachter kunststof op de deurpanelen en een zachtere toplaag van het dashboard moeten voor een "kwalitatief hoogwaardige uitstraling" zorgen.

Nog niets bekend over motoren

Renault grijpt de lancering van de nieuwe Clio direct aan om nieuwe uitvoeringen te lanceren. Naast een luxe Initiale Paris-versie wordt de Clio ook leverbaar als R.S. Line. Renault grijpt hiervoor naar de bekende formule: wél het uiterlijk van een snelle uitvoering, maar niet de prestaties.

Renault heeft nog niets losgelaten over de motoren die het zal gaan leveren. Wel heeft het Franse merk in een eerder stadium aangegeven dat er een hybride Clio komt.

