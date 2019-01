De antiroestbehandeling van sommige autofabrikanten laat volgens experts te wensen over. Als je daar niet op wilt vertrouwen, kun je je auto naderhand laten behandelen. Ook kun je zelf het een en ander doen om roestvorming tegen te gaan.

Roestproblemen; het staat maar al te vaak op de checklist van de apk-keurmeesters. In veel gevallen gaat het om cosmetische roest. Die tast weliswaar niet de constructie van de auto aan, maar het oxidatieproces woekert gaandeweg verder voort. En als roest eenmaal vat krijgt op dragende delen, komt de veiligheid in het geding.

Roestplekken kun je weliswaar laten herstellen, maar dat is een arbeidsintensieve en dus prijzige grap. Een goede antiroestbehandeling is daarom een slimmere optie. Vooral bij modellen die als roestgevoelig te boek staan, is het slim om de probleemplekken goed te behandelen.

De verzegeling va holle ruimtes en behandeling van de onderzijde zijn niet goedkoop, maar wel een aanrader als je veel in de winter rijdt. Investeer in een coating van holle ruimtes bij de vakman. Met name als je een auto bezit die roestgevoelig is.

Vaak roest door steenslag

Kenmerkend voor auto's van veelrijders, zoals vertegenwoordigers en servicemonteurs, is steenslag. Op de weg kan de lak aan de voorzijde van de auto beschadigd raken door kleine steentjes.

Als de lak daarbij tot op het metaal is beschadigd, krijg je onherroepelijk roestvorming. Als zo'n plekje niet behandeld wordt, zet roestvorming onder de laklaag door.

Verwijder daarom de roest en smeer de beschadigde plek met een lakstift dicht. Heftige schades door steenslag worden met de slijptol onder handen genomen, waarna de motorkap gedeeltelijk of geheel wordt overgespoten.

De bekende plekken

Wielkasten en de onderzijde van portieren zijn bekende roestplekken. Corrosie breidt zich bovendien snel uit vanaf deze plekken, waar verschillende stukken metaal over elkaar liggen. Als de afdichting slecht is, dringt er water in de naden. Wielkasten roesten meestal vanbinnen en vanbuiten, omdat ook hier meerdere stukken metaal samenkomen.

Roest op de portierranden is op de lange termijn bijna niet tegen te gaan. Bij flinke roestvorming is het raadzaam de hele deur te laten vervangen. En ander bekende probleemplek, vooral op oudere auto's, is de raamomlijsting. Water kruipt onder de sier- en afdeklijsten en tast het dunne staal aan.

Roestvorming steekt hier vaak in de vorm van kleine blaasjes de kop op. De lak bladdert daardoor op den duur af. Als blaasjes zichtbaar worden, is het carrosserieoppervlak meestal al behoorlijk aangetast.

Slijp kleine roestblaasjes en puntroest weg en bedek de plek met een lakstift. Als de roestvorming te ver gevorderd is, helpt alleen vervanging door nieuwe metaaldelen.

Zonnedaken met een hef- of schuifwerking krijgen vaak met roestvorming rond het frame te maken, vooral als het een achteraf ingebouwd exemplaar is. In de afdichtingslijsten van schuifdaken verzamelt zich vuil en vocht. Bovendien kan het openen en sluiten op den duur voor slijtage van de lak zorgen.

Laat de omlijsting van het schuifdak daarom regelmatig controleren en reinigen. Behandel de rubberdelen met talkpoeder. Laat ingescheurde en poreuze afdichtingslijsten vervangen.

Ook risico op roest buiten zicht

Kunststof bekledingen en afdekkingen van de bodemplaat vormen in geval van een slechte constructie onzichtbare bronnen van roest. Ook de bevestigingsmethoden van de montagebanden laten onbeschermde stukken metaal achter.

Om deze redenen is de elastische beschermingslaag van de bodemplaat in sommige gevallen niet meer afdoende. Een eenvoudige oplossing is er niet, aangezien veel onderdelen, zoals veerpoten, gedemonteerd moeten worden.

Bij een professionele nabehandeling worden kale stukken metaal bedekt en geconserveerd met materiaal op pvc-basis.

Het onderstel bestaat uit massieve onderdelen die in het algemeen niet doorroesten. Door corrosie op de ophanging en de overgangen kunnen op de lange termijn echter problemen ontstaan die ook bij de apk voor moeilijkheden kunnen zorgen.

Bovendien zijn complexe asconstructies, zoals een multilink-achteras, vaak voorzien van een te dunne laklaag. Laat corrosie daarom op een hefbrug verwijderen en behandel de plek met een roestomvormer.

Risico voor auto's die lang stilstaan

Het remsysteem, of het nu de schijven en trommels of de leidingen zijn, worden continu blootgesteld aan water en vuil. Zodoende kunnen ze makkelijk gaan roesten.

Vooral auto's van mensen die weinig rijden en auto's die langere periodes stilstaan, lopen risico. Slechte vertragingswaarden zorgen namelijk voor een lager veiligheidsniveau.

Gelukkig is de zogeheten vliegroest op remschijven na een paar keer remmen alweer verdwenen. Sterk verroeste componenten van het remsysteem dienen echter door een vakman te worden vervangen.