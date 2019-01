Een auto met hoge instap valt in de smaak, getuige de almaar groeiende populariteit van SUV's en cross-overs. In Nederland zijn het vooral de compacte exemplaren die goed scoren. Wat kosten dergelijke auto's tweedehands en wat zijn de alternatieven voor modellen als de Renault Captur?

In Europa hebben kleine SUV’s en cross-overs een aandeel van bijna 45 procent in de verkoop. In Nederland is dat beeld niet anders.

De populariteit van deze modellen nam in 2013 een grote vlucht met de lancering van de Captur en de Peugeot 2008: auto’s die nog altijd het populairst in hun klasse zijn.

De concurrentie heeft echter niet stilgezeten en inmiddels worden achttien compacte SUV-modellen aangeboden. Later dit jaar komen daar nog nieuwe modellen van DS en Skoda bij.

Verschillen tussen Captur en 2008 minimaal

Prijzen van een tweedehands Renault Captur met benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak beginnen bij een kleine 10.000 euro. Voor minder kan ook, maar dan tref je exemplaren in de basisuitvoering of met hoge kilometerstanden.

Voor de Peugeot 2008 geldt precies hetzelfde, al lijken de voordelige exemplaren met een lage kilometerstand dunner gezaaid dan de Renault.

Volkswagen, het meest verkochte merk van Nederland, probeerde lange tijd de concurrentie het hoofd te bieden met een opgehoogde Polo, de Polo Cross.

Incidenteel kom je een tien jaar oud exemplaar tegen voor ongeveer 7.000 euro, maar het gros van de modellen is van bouwjaar 2010 of recenter. Prijzen beginnen bij ongeveer 10.000 euro. Inmiddels levert het merk met de T-Cross een echte compacte SUV.

Mitsubishi en Nissan er vroeg bij

Mitsubishi waagde zich in tegenstelling tot de Fransen met de ASX in 2010 al veel eerder aan een compacte SUV. Dat betekent echter niet dat de auto daardoor fors goedkoper is dan een vergelijkbare Franse concurrent. Veelal moet je op een paar honderd euro meer rekenen.

Ook Nissan was er met de Juke vroeg bij. In 2010 verscheen het opvallende voertuig op de markt, dat door zijn polariserende vormgeving nooit het succes van de Captur wist te benaderen. Op de occasionmarkt is de Juke daardoor al snel 1.500 tot 2.000 euro goedkoper dan de Franse concurrenten.

Terug naar de basis

De Citroën C4 Cactus was bij zijn introductie in 2014 minstens zo spraakmakend. De zogeheten airbumps op de portieren, kunststof stootkussens die kleine schades moeten voorkomen, maakten dat je van het model hield of ervan gruwelde.

Dit verklaart mogelijk dat de auto relatief voordelig is. Met een kleine 10.000 euro zijn tweedehands exemplaren misschien niet goedkoper dan een Captur, maar doorgaans wel een jaartje jonger.

De Dacia Duster was helemaal utilitair, dus als een hoog vervoersmiddel voor de rit van A naar B de belangrijkste eis is, staan exemplaren van de Duster klaar vanaf zo’n 7.000 euro.

Een aantal fabrikanten hun tijd ver vooruit

Sommige merken waren hun tijd te ver vooruit met hun compacte cross-overs en SUV’s. Toyota probeerde het in 2009 met de Urban Cruiser. Succes in Nederland bleef echter uit en al in 2014 werd de productie ervan gestaakt, waardoor het occasionaanbod beperkt is. Voor ongeveer 8.000 euro stap je in een exemplaar uit 2009.

Al in 2006 toonde Suzuki de SX4, een model dat in de Fiat Sedici een tweelingbroer had. De SX4 was de tweede cross-over in het aanbod, aangezien Suzuki op dat moment ook al enige jaren de Ignis in de prijslijst had. De cross-overhype was toen helaas nog ver weg.

Voor 4.500 euro komt een SX4 in beeld, terwijl je vroege exemplaren van de Ignis inmiddels voor minder dan 1.000 euro kan aanschaffen. Dan ben je echter wel onderweg met een achttien jaar oude auto zonder airconditioning.

Een andere cross-over voor de kleine beurs is de Ford Fusion. Exemplaren uit 2006 met een acceptabele kilometerstand staan voor iets meer dan 3.000 euro te koop. Voor de Fusion geldt hetzelfde als de Urban Cruiser van Toyota: Ford was er eigenlijk te vroeg mee.