Het aantal verkeersgewonden zal zonder aanvullende maatregelen oplopen tot boven de 30.000 in 2030, terwijl het aantal verkeersdoden dat jaar naar verwachting tussen de 470 en 580 zal uitkomen. Dat blijkt uit een nieuwe prognose van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Die prognose is opgenomen in de woensdag gepubliceerde aanbiedingsbrief Verkeersveiligheidsverkenning 2030.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft naar nul verkeersdoden in 2050. Daartoe lanceerde het ministerie vorig jaar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).

Het SWOV onderschrijft in de brief het belang van deze plannen, maar stelt tegelijkertijd dat het aantal verkeersgewonden zonder de realisatie van het SPV "tussen de 28.700 en 31.700 zal liggen" in 2030. "Om effecten te kunnen behalen, moeten de ambities van het SPV uitgewerkt worden in concrete maatregelen."

In de brief staat verder dat het aandeel van fietsers in het aantal verkeersdoden zal toenemen van 34 naar 38 procent. Daarnaast zal zonder nieuw beleid in 2030 meer dan de helft van het aantal dodelijk slachtoffers in het verkeer, 53 procent, 65 jaar of ouder zijn.