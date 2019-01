De huidige Renault Twingo is een kleine vijf jaar na zijn introductie gefacelift. Renault voorziet het model van een ander front en brengt subtiele wijzigingen aan de achterzijde aan.

De leddagrijverlichting is voortaan in de koplampunits verwerkt. Ook de voorbumper is anders ingedeeld. De vernieuwde achterzijde is te herkennen aan chroomstrips en gewijzigde lichtunits.

De opgewaardeerde Twingo is verkrijgbaar met een SCe 75-benzinemotor, die standaard aan een handgeschakelde vijfbak is gekoppeld. De TCe 95-motor is eveneens een driecilindermotor, maar dan met turbo. Deze krachtbron kan met een zeventrapsautomaat geleverd worden.

Bij een facelift horen doorgaans nieuwe carrosseriekleuren. Voor de Twingo zijn dat Jaune Mango en Blanc Quartz. Wanneer de auto naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl