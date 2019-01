Van de Ford F-150, het meest verkochte voertuig ter wereld, komt op termijn een elektrische versie. Ook wil de Amerikaanse automaker een hybride-uitvoering van de succesvolle pick-uptruck op de markt brengen.

Dat heeft James D. Farley, executive vice president en president global markets, gezegd tijdens de Deutsche Bank Global Auto Industry Conference in Detroit. De eerste testexemplaren zijn inmiddels al gesignaleerd.

De elektrificatie van de F-reeks van Ford zou een revolutie in het conservatieve segment van de grote pick-uptruck betekenen. Toen het merk in 2015 besloot de F-150 van aluminium te maken, was de kritiek in de Verenigde Staten niet van de lucht. Een groot aantal klanten was van mening dat een pick-uptruck van staal dient te zijn.

De elektrische Ford F-150 krijgt concurrentie in de vorm van de nog naamloze pick-uptruck van Tesla, die vermoedelijk ergens in 2020 gepresenteerd wordt. Farley meldde overigens terloops dat er ook een elektrische versie van de Transit-bestelwagen komt.

Kijk ook op AutoWeek.nl