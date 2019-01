McLaren heeft de eerste foto's en details van de nieuwe 600LT Spider vrijgegeven. Het is na de presentatie van de 720S Spider alweer de tweede open auto die de sportwagenfabrikant deze winter introduceert.

De 600LT Spider staat dankzij een lager gewicht, extra vermogen en een verbeterede stroomlijn te boek als de sportievere versie van de McLaren 570S Spider.

Zo is de 600LT Spider met een gewicht van 1.297 kilo ongeveer 100 kilo lichter dan de 570S. Met een motorvermogen van 600 pk is de nieuwe Spider bovendien 30 pk sterker dan de auto waarop hij gebaseerd is.

Het extra wagengewicht ten opzichte van de 600LT Coupé bedraagt 50 kilo. McLaren claimt dat de 600LT Spider desondanks minimaal 80 kilo lichter is dan de concurrentie met een vergelijkbaar vermogen.

De 600LT Spider sprint net als de coupé in 2.9 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 8,4 seconden staat 200 kilometer per uur op de teller. De 600LT Coupé heeft daar 0,2 seconden minder voor nodig.

De topsnelheid van de Spider ligt op 324 kilometer per uur. Met het dak open houdt de versnelling op bij 315 kilometer per uur.

McLaren zal een beperkt aantal 600LT Spiders gaan bouwen. Het is niet bekend op hoeveel exemplaren de fabrikant mikt.

