Door de lage temperaturen moeten automobilisten hun ramen krabben en krijgen ook andere onderdelen van de auto het zwaar te verduren. NU.nl geeft enkele wintertips voor de auto.

Alternatieven voor krabben

Een snelle en eenvoudige optie om de ruiten ijsvrij te maken is het gebruik van ruitontdooier, een warm washandje of wat lauw water (bijvoorbeeld in een gieter). Bij (te) heet water loop je door het grote temperatuurverschil het risico op barsten, dus giet niet de waterkoker leeg over de voorruit. Dit geldt ook voor een plastic zakje met heet water. Het kan effectief zijn, maar er zit een risico aan.

Ook kun je een mix van water en ontsmettingsalcohol prepareren. Het goedje is bij veel online drogisterijen te krijgen. Bij een verhouding van een derde water en twee derde ontsmettingsalcohol is het middel het effectiefst.

De ANWB raadt aan om een speciaal isolatiedeken te kopen die je over de ruit van de auto kunt leggen. Hierdoor wordt ijsvorming op het glas voorkomen.

Deurrubbers kunnen scheuren

Naast het bedekken van de voorruit is het invetten van de deurrubbers ook een goede voorzorgsmaatregel. Dit verlaagt het risico op scheuren bij het openen van het portier de volgende ochtend.

Een andere tip is aandrukken van de deur voordat je deze opent. Hierdoor breken de mogelijke ophopingen van ijs. Tot slot is de genoemde gieter met lauw water ook voor vastgevroren rubbers een goede oplossing. Deze zal je dan wel weer goed moeten drogen op een koude dag, anders zit je niet veel later met hetzelfde probleem. Voor het invetten volstaat vaseline of siliconenspray, talkpoeder en glycerine zijn ook effectief.

Het kan voorkomen dat ook de sloten van de auto bevriezen. Hiervoor is speciale slotontdooier te koop. In tegenstelling tot bij de ruiten kan warm water of een föhn voor sloten wel uitkomst bieden.

Zorg er ook voor dat bij het starten van de auto de ruitenwissers niet nog aanstaan van de vorige rit. Als de rubbers vastgevroren zitten is de kans groot op kapotte wisserbladen.

Wel of niet de motor aan tijdens het krabben?

Het verhaal mag inmiddels bekend zijn. Het stationair laten draaien van de motor is niet goed voor de interne delen van het blok, omdat de motor bij een stationair toerental een rijker brandstofmengsel verbruikt dan onderweg.

Dit kan onder meer tot gevolg hebben dat er aanslag op de gasklep ontstaat. Daarbij is het verbruik tevens hoger en de uitstoot schadelijker. Bovendien genereert de draaiende motor bij stilstand minder warmte dan tijdens het rijden, dus zo snel warmt het interieur tijdens het krabben met een stationair lopende motor ook weer niet op.

Accu de tijd geven

Wie in de winter veel korte stukken rijdt, moet zijn accu af en toe even de tijd geven om op adem te komen. Dit kun je doen door hem bij te laden of een wat langere rit van ongeveer een half uur te rijden, waarbij de dynamo de accu bijlaadt.

Bij lage temperaturen loopt de motor niet mooi rond en hij slaat minder snel aan. De accu zal daarom enorm veel vermogen moeten leveren. Een bijkomend probleem is dat kou tegelijkertijd de accuspanning vermindert. Dat is de reden dat de accu vaak de geest geeft in de winter.

Het helpt ook om zo veel mogelijk stroomverbruikers uit te laten: de stoelverwarming en de radio bijvoorbeeld. Laat ook de achterruitverwarming niet langer aanstaan dan nodig is. Hierdoor blijft er meer stroom over om de accu bij te laden.

Ga beslagen ramen tegen

Een goede accu is ook van belang omdat dan de ventilatorkachel, de airconditioning en andere voorzieningen hun werk kunnen doen bij het ontwasemen van de ramen. Hierbij speelt een schoon interieurfilter ook een belangrijke rol.

Het ventilatiesysteem trekt de buitenlucht door het filter het interieur in en zorgt zo voor de nodige verfrissing van de lucht. Het filter gaat in de loop van de tijd echter verstopt zitten, waardoor zuurstofvervanging wordt verstoord.

Dit heeft tot gevolg dat de automobilist sneller vermoeid raakt en de ramen aan de binnenzijde beslaan, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Koop altijd een filter met zogeheten actieve kolen. De speciaal behandelde koolstof voorkomt niet alleen dat stof het interieur binnendringt, maar verhindert ook dat schadelijke stoffen zoals stikstofoxide in de auto belanden.

Zomer- en winterreiniger niet mengen

Een goede winterreiniger in de ruitensproeiervloeistof en nieuwe ruitenwisserbladen zorgen ervoor dat je goed zicht behoudt. Alcohol voorkomt bij koud weer dat de ruitensproeiervloeistof bevriest. Als er te weinig vorstbescherming in het water zit, vriezen met name de sproeikoppen snel dicht.

Meng de zomer- en winterreiniger niet, dat kan namelijk voor vlokvorming zorgen wat er weer toe leidt dat de sproeikoppen dicht gaan zitten. Geconcentreerde vloeistoffen zijn goedkoper dan kant-en-klare vloeistoffen, maar je moet ze nooit ongemengd toevoegen.

