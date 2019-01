Brancheorganisatie ACEA heeft Europese verkoopcijfers van personenwagens bekendgemaakt. Bij het Amerikaanse Jeep en het Britse merk Jaguar steeg de verkoop in 2018 het hardst.

Vorig jaar werden 163.623 modellen van Jeep geregistreerd in Europa, een toename van 56,2 procent. Vooral in Italië is het merk populair, aangezien het onderdeel is van Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Ook bij Jaguar viel de verkoop hoger uit. In totaal werden 80.460 exemplaren afgeleverd, een stijging van 18,3 procent. Met name de volledig elektrische i-Pace is in trek. Het model voerde in december in Nederland de verkooplijst aan.

Bij Audi, Lancia, Land Rover en Nissan was weinig reden tot vreugde. De verkoop van Audi daalde met 12,2 procent naar 700.674 stuks. Nissan leverde ondanks het succes van de elektrische Leaf 14,3 procent minder auto's af en kwam uit op 473.810 stuks.

Ook Land Rover zag de verkoop met een dergelijk percentage dalen. Het aantal registraties lag in 2018 op 126.472 exemplaren.

De snelste daler was Lancia, net als Jeep onderdeel van FCA. Het merk is alleen nog in thuisland Italië actief, waar het bedrijf met de Ypsilon nog slechts één voertuig aanbiedt. Het model stamt in de basis uit 2011 en kreeg in 2015 een facelift.

De verkoop van het merk daalde vorig jaar met 19,8 procent naar 48.801 stuks. Bij dat aantal zijn restexemplaren van het reeds uit Europa vertrokken merk Chrysler meegerekend.