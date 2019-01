Ford blijft volop meedoen in de wedloop om het meeste motorvermogen in een muscle car. Het merk presenteerde maandag op de North American International Auto Show de Mustang Shelby GT500, met meer dan 700 pk onder de kap.

De auto wordt aangedreven door een 5,2-liter-V8-motor met compressor. Met het genoemde vermogen is de GT500 volgens Ford de krachtigste auto voor de openbare weg die het merk ooit leverde.

De motor is gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Hiermee accelereert de GT500 in 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur.

De sprintrace over een kwart mijl, wat voor Amerikaanse fabrikanten een traditioneel ijkpunt is, wordt in elf seconden gedaan. Daarmee zou de GT500 de Dodge Challenger Hellcat, een 717 pk sterke muscle car die in 2014 verscheen, het vuur aan de schenen moeten kunnen leggen.

De naamgever van de Mustang Shelby GT500 is de Amerikaanse ontwerper en coureur Caroll Shelby. Het eerste exemplaar kwam in 1967 op de markt en de naam Shelby is sindsdien voorbehouden aan de topversies binnen de Mustang-reeks. De recentste versie liep tussen 2012 en 2015 van de band en had een 671 pk sterke V8-motor voorin.

Shelby ziet er agressief uit

Aan de buitenkant ziet de nieuwe opper-Shelby er buitengewoon agressief uit. Met name de neus valt op. Niet alleen vanwege de gigantische grille, maar ook door het feit dat deze Shelby nog gebruikmaakt van de Mustang-koplampen van voor de facelift.

Bestuurders kunnen verschillende standen voor de aandrijflijn selecteren, waaronder een lanceermodus. Uiteraard kan de auto ook in de circuitstand gezet worden. Om die reden zijn ook de wielophanging, de veren, dempers en stuurbekrachtiging veranderd ten opzichte van de minder krachtige Mustang Shelby GT350.

Kies je voor het optionele Carbon Fiber Track Packages, dan monteert Ford uit koolstofvezel vervaardigde 20-inchwielen en speciaal door Michelin voor de GT500 ontwikkelde banden. De verkoop van de auto gaat in de Verenigde Staten in de herfst van start. Het is nog niet bekend of deze auto ook in Nederland leverbaar wordt, en zo ja: met welk prijskaartje.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl