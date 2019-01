De restwaarde van tweedehands dieselauto's staat onder druk. Zijn ze daardoor inmiddels fors goedkoper dan de versies met benzinemotor? NU.nl zet een aantal bekende, veelal zakelijk gereden modellen naast elkaar, aangevuld met relevante informatie voor de eigen rekensom.

De test gaat uit van een maximaal vijf jaar oude auto die niet meer dan 120.000 kilometer heeft gereden. Met deze zoekcriteria blijkt dat een dieselversie van de Audi A6 een kleine 22.000 euro kost. Eenzelfde model, maar dan met een benzinemotor, is verkrijgbaar vanaf net geen 28.000 euro - en dat terwijl de fiscale waarde van de dieseluitvoering destijds 3.000 euro hoger lag.

Audi A6 diesel Wegenbelasting Audi A6 Avant 2.0 TDI 190pk Ultra in Noord-Holland: 156,6 euro per maand (1.880 euro per jaar)

Gemiddeld verbruik: 4,6 l/100 kilometer

Volle tank: 83 euro (65 liter, uitgangspunt literprijs: 1,28 euro)

Audi A6 benzine Wegenbelasting Audi A6 Avant 2.0 TFSI automaat in Noord-Holland: 74,6 euro per maand (896 per jaar)

Gemiddeld verbruik: 6,5 l/100 kilometer

Volle tank: 98 euro (65 liter, uitgangspunt literprijs: 1,51 euro)

Een trede lager blijkt dat een Volkswagen Passat met dieselmotor al voor minder dan 12.000 euro te krijgen is. Voor een Passat met benzine moet al snel 4.500 euro meer betaald worden.

Ook hierbij gold destijds een verschil in fiscale waarde van ongeveer 3.000 euro, in het voordeel van de diesel.

Volkswagen Passat diesel Wegenbelasting Passat Variant 1.6 TDI in Noord-Holland: 122 euro per maand (1.464 per jaar)

Gemiddeld verbruik: 4 l/100 kilometer

Volle tank: 87 euro (70 liter, uitgangspunt literprijs: 1,28 euro)

Volkswagen Passat benzine Wegenbelasting Passat Variant 1.4 TSI in Noord-Holland: 60,3 euro per maand (724 euro per jaar)

Gemiddeld verbruik: 5,3 l/100 kilometer

Volle tank: 106 euro (70 liter, uitgangspunt literprijs: 1,51 euro)

Eenzelfde beeld ontstaat bij een zoektocht naar een Renault Clio. Vanaf iets meer dan 6.000 euro stap je in een dieselversie, terwijl je voor een benzine-uitvoering al snel 2.500 euro meer kwijt bent. De fiscale waarde van de benzine-Clio lag in 2014 zo'n 5.500 euro lager.

Een kanttekening is dat de Clio's met benzinemotor vaak fors minder kilometers hebben afgelegd, een verschil dat bij de Audi A6 en de verschillende Passat-modellen verwaarloosbaar is.

Renault Clio diesel Wegenbelasting Clio dCi 90 in Noord-Holland: 65,75 euro per maand (1.052 per jaar)

Gemiddeld verbruik: 3,5 l/100 kilometer

Volle tank: 58 euro (45 liter, uitgangspunt literprijs: 1,28 euro)

Renault Clio benzine Wegenbelasting Clio TCe 90 in Noord-Holland: 31,6 euro per maand (380 euro per jaar)

Gemiddeld verbruik: 4,6 l/100 kilometer

Volle tank: 60 euro (40 liter, uitgangspunt literprijs: 1,51 euro)

Uit bovenstaande blijkt dat dieselwagens voor particulieren anno 2019 nog steeds interessant kunnen zijn, vooral in het hogere segment. Dankzij de lagere aanschafprijs en de lagere brandstofkosten kun je in theorie een aantal jaar rijden voordat je de hogere wegenbelasting gaat merken. "Ik denk dat kleinere diesels uiteindelijk gaan verdwijnen. De toekomst van diesel zit in de zwaardere auto's, plus natuurlijk vrachtwagens en bussen", aldus Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging.

De grote openstaande vraag voor particulieren is echter de restwaarde van de dieselauto. Als deze onder druk blijft staan, worden mogelijke besparingen in de jaren voorafgaand aan een toekomstige verkoop in één klap tenietgedaan.