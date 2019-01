Toyota presenteerde deze week de vijfde generatie van de Supra, een model dat ruim twee decennia schitterde door afwezigheid in het aanbod van het Japanse merk. In de periode werd het model dankzij films en games juist steeds bekender.

De nieuwe Supra staat op een platform dat samen met BMW ontwikkeld werd. Na hier twee jaar aan gesleuteld te hebben, gingen beide fabrikanten op eigen voet verder. Bij BMW leidde dat tot de Z4, een open auto, terwijl het bij Toyota resulteerde in de nieuwe Supra, traditiegetrouw een coupé.

De nieuwe Supra wordt aangedreven door een 340 pk sterke zescilinderbenzinemotor met turbo. Het vermogen, in combinatie met launch control, resulteert in een acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,3 seconden.

De eerste exemplaren van de nieuwe Surpra worden in oktober in Nederland verwacht. De prijs is ook al bekend: 81.995 euro. Guido Roozekrans, bij importeur Louwman & Parqui verantwoordelijk voor pers en pr, kijkt uit naar de lancering. “We kunnen met de nieuwe Supra een legende weer tot leven laten komen. Niet iedereen heeft die luxe."

Supra heeft sportwagengenen

Bij Toyota beschouwt men de 2000GT als de voorvader van de Supra. Het model, dat tussen 1967 en 1970 van de band liep, is bekend van zijn rol in de James Bond-film You Only Live Twice. Het duurde echter tot 1978 voordat de eerste Supra op de markt kwam. Dat was allereerst in Japan, maar een jaar later ook elders in de wereld.

De eerste generatie deelde zijn onderstel en een hoop plaatwerk met de Celica. Het model heette in Japan in eerste instantie dan ook Celica XX. De sportwagengenen zaten er vanaf het begin al in, aangezien de Britse fabrikant Lotus een handje mee had geholpen met de ontwikkeling. In 1981 viel het model de eer te beurt van het eerste, zij het primitieve, navigatiesysteem ter wereld voor in de auto.

In 1981 volgde de volledig nieuwe tweede generatie van het model. Zowel in 1983 als in 1985 onderging de Supra een aantal wijzigingen, waarna in 1986 de derde generatie op de markt kwam. Bij de lancering van de derde generatie Supra werden alle banden met de Toyota Celica verbroken.

Het motorvermogen ging daarnaast voor het eerst door de grens van 200 pk. Met de komst van een turbomotor steeg met vermogen nog verder. Andere noviteiten waren de elektronisch aangestuurde dempers.

The Fast and the Furious

De jongere autoliefhebber heeft vooral de Supra van de vierde generatie op het netvlies, die in 1993 verscheen. Niet alleen vanwege de grote koplampen en de enorme achterspoiler, maar vooral vanwege de film The Fast and the Furious uit 2001.

De Supra had destijds de beschikking over 330 pk, waarmee de auto in minder dan vijf seconden naar 100 kilometer per uur sprintte. De tuningwereld raakte al snel in de ban van het model. Het motorblok van de Supra zou ontwikkeld zijn om 600 pk aan te kunnen. Bovendien kwamen liefhebbers er al snel achter dat je er met relatief weinig aanpassingen nog eens 300 pk extra uit kon halen.

Het leverde creaties op zoals het exemplaar dat uiteindelijk schitterde in The Fast and the Furious. "Het is ons uiteraard niet ontgaan dat de Supra een soort cultauto is geworden door de film. Het model is enorm bekend geworden en dat heeft wereldwijd meegeholpen de modelnaam Supra op de kaart te zetten. Dat zien we terug in het in hoe vaak de naam nog altijd als zoekopdracht ingevoerd wordt", aldus Roozekrans.

De reputatie van de Supra en het succes van The Fast and the Furious zorgden er ook voor dat het model in talloze speltitels werd opgenomen, waaronder GranTurismo, Forza Motorsport en Need for Speed. "De Supra is door games en film nooit helemaal verdwenen, ondanks dat er zo lang tussen de vierde en de vijfde generatie zit. Dat is supergaaf en geeft aan dat de Supra een fenomeen is waar mensen mee bezig zijn", voegt Roozekrans toe.

