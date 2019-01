Sinds het dieselschandaal in 2015 de kop op stak, staan de restwaarde van dieselvoertuigen en de toekomstige bruikbaarheid ervan onder druk. Moet je onder de huidige omstandigheden nog wel een diesel willen rijden?

Steeds meer steden, vooral in Duitsland, weren de oudere diesels inmiddels, en ook in ons land lijkt het die kant op te gaan. Wie toe is aan een nieuwe auto zal zich dan ook afvragen of dat nog wel een diesel moet zijn. Het aantal no-goarea's neemt immers toe, en dat is niet alleen lastig wanneer je een diesel onder de carport hebt staan, maar kan ook de inruilprijs drukken wanneer je hem ooit zat bent en over wilt stappen op een andere auto.

Experts erkennen dat dieselauto's anno 2019 sneller afgeschreven moeten worden dan voor het dieselschandaal. "Onze restwaardeprognoses passen we daarop aan. Maar dan is het nog steeds aan eenieder om zelf te rekenen. Welk aanbod krijg je van de dealer? Als dat scherp genoeg is, kan het zomaar zijn dat je lagere restwaarde van later daardoor wordt geneutraliseerd", zegt Maarten Baljet, hoofd consulting bij BF Forecasts, een expertisebureau op het gebied van restwaardeprognose voor personenwagens.

'Diesels komende jaren nodig om CO2-doelstellingen te halen'

Daarmee is nog niet gezegd dat een dieselmotor volledig buiten beschouwing gelaten moet worden bij de aanschaf van een nieuwe auto.

"Je moet nog steeds kijken naar je eigen behoeften. Heb je iets zwaars te trekken, een paardentrailer of een caravan? Rijd je heel veel kilometers? Hoelang ga je met de auto doen? Het kan zomaar zijn dat een diesel nog steeds de beste keuze is voor jouw situatie", aldus Baljet, die ook het hoge koppel, het lagere brandstofverbruik en de dito kosten van een dieselauto aanstipt als voordelen die de nadelen kunnen opheffen.

Ook branchevereniging BOVAG vindt dat je niet per se weg moet rennen voor een diesel, vertelt woordvoerder Paul de Waal. "Nederland is nooit een dieselland geweest. Het ligt natuurlijk onder vuur, maar om de komende jaren de CO2-doelstellingen te halen, heb je ze echt nodig, met name de nieuwe schone dieselmodellen."

'Niet voor niets 22 diesels in top vijftig Duitse milieuorganisatie'

Dat brengt ons op het punt van de Europese emissiestandaard waar voertuigen aan moeten voldoen. Dan blijkt dat er wel degelijk stappen zijn gezet om de dieselmotor schoner te maken. Recent onderzoek van ADAC bevestigt die bewering.

De Duitse automobilistenclub heeft de meetresultaten van de eigen zogeheten Ecotests vanaf 2012 vergeleken met huidige uitstootcijfers. Daaruit blijkt dat diesels die aan de nieuwste Euro-6d-TEMP-norm voldoen gemiddeld 76 procent minder stikstofoxide (NOx) uitstoten dan een Euro-6b-diesel en 85 procent minder dan een gemiddelde Euro-5-diesel, die voldoet aan een emissiestandaard die in september 2009 inging.

"De oude diesel zit in het verdomhoekje en wordt steeds vaker uit binnensteden geweerd, dus daarbij moet je je wel achter de oren krabben. Maar als een nieuwe diesel bij jouw gebruikspatroon past, is de aanschaf daarvan nog steeds een prima optie. Een Duitse milieuorganisatie heeft in haar top vijftig aan te bevelen auto's niet voor niets 22 diesels opgenomen", aldus De Waal.

'Nieuwste diesels echt niet veel vervuilender dan benzineauto's'

Ook Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, ziet in de afname van de schadelijke uitstoot van diesels voldoende reden om het motortype nog niet af te schrijven. "De nieuwste diesels zijn echt niet veel vervuilender dan benzineauto's, want er is door de fabrikanten gigantisch geïnvesteerd in die techniek."

Ook is Van Eijck minder bezorgd over het risico van een mogelijke toename van het aantal gebieden waar je straks met een diesel niet meer zou mogen komen. "Er zijn weliswaar steeds meer steden die milieuzones overwegen, kijk bijvoorbeeld naar Arnhem, maar of die tendens doorzet? Ik weet het niet. Ik acht de kans groot van wel. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, red.) heeft aangegeven dat gemeentes vanaf 2020 Euro 4-diesels mogen weren en vanaf 2025 zelfs Euro 5-diesels. Dat betekent dat je met zo'n Euro 5-auto in ieder geval nog zeven jaar overal mag rijden."

Grote impact dieselcrisis niet voor de hand liggend in Nederland

Al met al verwachten betrokkenen geen grote impact van een dieselcrisis in Nederland. Daarvoor is het aandeel van diesel in de totale verkoop te klein. Ook een enorme prijsdaling van tweedehands auto's met een dieselmotor zal er niet voor zorgen dat mensen alsnog overstappen.

"Nederland is nooit een dieselland geweest en het zou raar zijn als nu ineens een heleboel mensen alsnog diesel gaan rijden. Dat gaat niet gebeuren", aldus De Waal. Hij krijgt bijval van Baljet: "Nederland was nooit een echt sterk dieselland. In Frankrijk, waar diesel 70 procent van de markt besloeg, zijn de effecten veel groter, mede doordat de accijns op diesel daar flink is verhoogd, zodat een dieselauto daar minder aantrekkelijk is geworden."

