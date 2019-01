Lamborghini heeft vorig jaar een verkoopstijging van 51 procent gerealiseerd. Dat was vooral te danken aan de toevoeging van een SUV aan het aanbod, de Urus. Ook bij concerngenoot Porsche werd meer verkocht.

In 2018 werden 5.750 nieuwe Lamborghini's afgeleverd, waarvan 1.761 van het type Urus. Daarmee had de SUV vorig jaar een aandeel van 31 procent in de totale verkoop. De Huracán, die eerder deze week een facelift onderging, blijft met 2.780 exemplaren het populairste model.

De Verenigde Staten is de belangrijkste afzetmarkt voor het Italiaanse merk. Lamborghini verkocht er 1.595 nieuwe auto's. Het Verenigd Koninkrijk en Japan volgen met respectievelijk 636 en 559 exemplaren op gepaste afstand.

Verkoop Porsche 4 procent hoger

Porsche, net als Lamborghini onderdeel van de Volkswagen Group, zette vorig jaar een nieuw verkooprecord neer. Het aantal leveringen nam met 4 procent toe tot 256.225 voertuigen.

Ook bij Porsche doen de SUV's het goed. De Macan was met 86.031 exemplaren net als in 2017 het bestverkochte model, gevolgd door de Cayenne met 71.458 stuks. De Panamera trok 38.443 kopers, een stijging van 38 procent.

Het aantal leveringen in China nam met 12 procent toe tot 80.108 exemplaren, waarmee het opnieuw de grootste markt is. In Verenigde Staten steeg de verkoop met 3 procent naar 57.202 stuks.

