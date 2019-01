Rolls-Royce heeft vorig jaar 4.107 auto's verkocht. Dat is het grootste aantal verkochte Rolls-Royce-auto's ooit in de 115-jarige geschiedenis van de beroemde Britse automaker.

Volgens Rolls-Royce werden in alle regio's hogere verkopen gerealiseerd en was er veel vraag naar alle modellen. De Phantom-limousines waren belangrijke aanjagers van de groei.

De luxewagens van Rolls-Royce werden afgeleverd aan klanten in meer dan vijftig landen. De VS bleef de grootste markt voor het bedrijf, dat in handen is van het Duitse autoconcern BMW.

Om aan de groeiende vraag te voldoen, nam Rolls-Royce vorig jaar tweehonderd nieuwe werknemers aan, hoofdzakelijk voor de productie in de fabriek in Goodwood. Daardoor was het personeelsbestand van Rolls-Royce voor het eerst groter dan tweeduizend werknemers.