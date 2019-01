De Amerikaanse automaker Ford gaat duizenden banen schrappen in Europa, dat meldt het bedrijf donderdag. De plannen maken deel uit van een grote reorganisatie. Naast de ontslagen worden er mogelijk ook fabrieken gesloten.

Reden voor de reorganisatie zijn de aanhoudende verliezen van Ford. De automaker wil verlieslijdende takken stopzetten en de arbeidskosten drastisch verminderen.

Om hoeveel ontslagen het gaat is nog niet bekend, in de persverklaring spreekt de Amerikaanse automaker over "duizenden mensen". Ford heeft zo'n 53.000 mensen in dienst in Europa, voornamelijk in Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het VK is de belangrijkste markt voor Ford in Europa, maar de automaker verkoopt hier steeds minder auto's.

De productie van sommige van zijn modellen voor de Europese markt wordt ook gestaakt. Daarbij wordt de samenwerking in Rusland tegen het licht gehouden.

Met de ingrepen wil Ford weer winstgevend worden in de regio. "We nemen zo een drastische stap om onze prestaties te verbeteren", zegt Steven Armstrong, hoofd van Ford Europa, in een interview met persbureau Bloomberg.