Audi onthulde afgelopen augustus zijn eerste volledig elektrische productieauto, de e-tron. Sindsdien heeft het merk met de e-tron GT een idee gegeven waar de fabrikant met de vormgeving van elektrische Audi's naartoe gaat. Het hoofd van de afdeling exterior design Andreas Mindt licht toe wat we kunnen verwachten van het merk.

Volgens Mindt doen er veel misverstanden de ronde als het gaat om het ontwerp van een elektrische auto. Zo zou er geen grille nodig zijn. Ook zou een elektrisch auto per definitie een korte neus hebben. Niets is minder waar, aldus de man die verantwoordelijk is voor de vormgeving bij Audi.

"De e-tron heeft een grille, omdat niet alleen het accupakket gekoeld moet worden, maar ook de laadtechniek. Bij het gebruik van een 150 kW-lader komt hitte vrij en dat vereist koeling, dus een grille. Bij EV's die maximaal 80 kW aankunnen, heb je daar minder last van."

'Veel EV's zijn karakterloos'

Nog een reden waarom de e-tron een grille heeft en waarom de toekomstige elektrische modellen van Audi die zullen houden, heeft volgens Mindt te maken met karakter.

"Er zijn diverse start-ups die EV's zonder grille presenteren en die daardoor een vrij bloot, kaal gezicht hebben. Die auto's zijn karakterloos: zet ze in een ruimte en je haalt ze allemaal door elkaar."

Over de vermeende korte neus van elektrische auto's kan Mindt kort zijn: dat heeft alleen zin als je de pedalen naar voren kunt plaatsen.

"Anders krijg je een dashboard dat heel ver het interieur in steekt. Dat gaat niet alleen ten koste van de ruimte, maar dat dashboard heeft dan tevens een groot oppervlak dat opwarmt in de zon. Dat willen we niet, dat is zonde."

Door het ontbreken van een verbrandingsmotor en tal van andere componenten heb je in theorie meer vrijheid bij het ontwerpen van een volledig elektrische auto. Dat is volgens Mindt echter maar deels waar. Zo zijn er tal van voorschriften waar je rekening mee moet houden.

"Wat positionering van de koplampen betreft, heb je weinig speelruimte. Anders krijg je de verzekeringsbedrijven achter je aan. Een kleine schade resulteert dan al snel in een volledig kapotte koplamp en dat is een duur geintje. Het ontwerpen van EV's daagt ons uit om creatief om te gaan met het creatief zijn."

'Elektrische Audi's mogen gezien worden'

De elektrische Audi's, zowel de al gepresenteerde e-tron als de toekomstige e-tron GT, hebben een meer uitgesproken vormgeving dan de modellen met een verbrandingsmotor. Dat is volgens Mindt een bewuste keuze.

"Wij willen met deze ontwerpen laten zien dat Audi van elektrische auto's houdt. Het mag gezien worden. Daarbij speelt ook mee dat we mensen die niet in EV's geïnteresseerd zijn, op z'n minst aan het denken willen zetten."

Mindt belooft dat ook het definitieve ontwerp van de e-tron GT nauwelijks afgezwakt zal worden. "Natuurlijk zullen wat dingen ontbreken, denk aan het vele aluminium op de koets en de ontbrekende handgrepen op de portieren, die zijn dadelijk dus wel aanwezig. Maar de productieversie lijkt enorm op de conceptcar."

Nieuw studiemodel in maart

Een ander stijlelement van elektrische Audi's dat zal blijven terugkeren, is wat Mindt het omgedraaide aanzicht noemt: de grille in een contrasterende kleur wordt op een donker vlak geplaatst. In dat donkere deel kunnen de ontwerpers de verschillende sensoren voor de veiligheids- en rijhulpsystemen onopvallend kwijt.

Een ander herkenningspunt zal de locatie van de accu in de auto zijn, die dankzij een vouw op de flanken van de de e-tron duidelijk te bepalen is. Ook dit keert op toekomstige modellen terug, net als het streepjespatroon dat op de wielen en in de achterlichten van de e-tron verwerkt is.

Mindt had gehoopt door middel van streepjes in de koplampen van de e-tron te kunnen weergeven in hoeverre de accu al was opgeladen, maar regelgeving verhinderde de uiteindelijke toepassing hiervan op de productieauto.

In maart zal Audi in Genève een nieuwe conceptcar tonen die volgens het merk uit Ingolstadt "zéér dicht op het definitieve eindresultaat zal zitten".

