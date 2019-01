De Consumer Electronics Show in Las Vegas neemt een steeds belangrijkere plek in op de kalender van autofabrikanten. Inmiddels wordt het evenement aangegrepen voor belangrijke onthullingen.

Waar de Consumer Electronics Show (CES) vroeger het domein was van fabrikanten van consumentenelektronica, delen die de beursvloer inmiddels met merken als Audi, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz en Nissan.

Dat is gezien de technologie die in auto's verwerkt wordt ook weer niet zo verwonderlijk, omdat autofabrikanten elkaar tegenwoordig niet alleen beconcurreren met vormgeving en motortechniek, maar ook met de rekensnelheid en grafische weergave van het infotainmentsysteem.

Vorig jaar presenteerde Mercedes-Benz het MBUX-infotainmentsysteem in Las Vegas, dat inmiddels zijn weg naar de nieuwe A-Klasse, B-Klasse en CLA heeft gevonden. Dit jaar voegt het merk er een zogeheten Interior Assist-functie aan toe.

Als je voor een stoplicht even iets uit een tas op de passagiersstoel wil pakken, zet het systeem dankzij bewegingsherkenning daar het licht aan. De techniek werd in de volledig nieuwe CLA getoond, een model dat op de beurs zijn debuut beleefde.

Nissan Leaf komt nu 385 kilometer ver

Ook Nissan had een heuse wereldprimeur in de vorm van de Leaf E+. Deze versie van het volledig elektrische model wordt geleverd met een accupakket met 288 in plaats van 192 cellen. De accu zou hierdoor een 25 procent hogere energiedichtheid en 55 procent meer capaciteit hebben.

Voor de consument betekent dit simpelweg een verbeterde actieradius. Nissan verwacht dat de Leaf E+ op basis van de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure een bereik van 385 kilometer zal halen. De gewone Leaf scoort 270 kilometer op die test.

Binnenin monteert Nissan een vernieuwd infotainmentsysteem dat voortaan voorzien is van een 8 inchscherm. De prijzen worden in maart bekendgemaakt, waarna de eerste leveringen deze zomer op gang moeten komen.

Auto wordt ruimteschip voor passagier met VR-bril

Honda grijpt de CES aan voor de presentatie van de zogeheten Dream Drive-technologie. Dit moet de bestuurder in staat stellen om vanachter het stuur concertkaartjes te kopen of een tafel in een restaurant te reserveren. Het systeem is tevens spraakgestuurd, waardoor de handen niet van het stuur hoeven.

Ook kan er door de integratie van PayPal en Mastercard alvast betaald worden voor de tankbeurt onderweg of de parkeerplek op de plaats van bestemming. De passagiers kunnen tijdens de rit films kijken, digitale stripboeken lezen of spelletjes spelen. In welke vorm het systeem op de markt komt, is nog niet bekend.

Audi toont op de CES zijn experiment met virtual reality (VR) in de auto. De rit verandert voor passagiers met een VR-bril in een vlucht met een ruimteschip. Zodra de auto rechtsaf slaat, doet het ruimteschip dat ook. Hetzelfde geldt voor optrekken en remmen.

Voetgangers zien het licht

Hyundai toont met het MOBIS-studiemodel in welke richting het bedrijf denkt wat betreft veiligheid en communicatie. Bij het naderen van een voetganger projecteert de auto symbolen op de weg die duidelijk maken of er overgestoken kan worden of niet. Mercedes-Benz toonde dergelijke technologie vorig jaar ook al.

Kia ziet, net als veel andere merken, een toekomst waarin mensen door autonoom rijdende capsules vervoerd worden. Om deze rit zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Kia het R.E.A.D-systeem ontwikkeld.

Dankzij kunstmatige intelligentie kan het systeem de gemoedstoestand van de passagier herkennen en de omgeving daarop aanpassen. Het systeem houdt rekening met gelaatsuitdrukkingen, lichaamstemperatuur en hartslag. Of en in welke vorm dergelijke technologie zijn weg vindt naar productiemodellen, is nog onduidelijk.