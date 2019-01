Porsche heeft na de nieuwe 911 Coupé nu ook de cabrioletversie van de legendarische sportwagen gelanceerd. De prijzen beginnen bij 172.500 euro.

Voor dat bedrag levert Porsche de 911 als Carrera S-versie, die wordt aangedreven door een 450 pk sterke zescilinderboxermotor. De Carrera 4S-uitvoering met vierwielaandrijving kost 180.100 euro.

De 911 Cabrio accelereert in 3,9 seconden naar 100 kilometer per uur. Met het optionele Sport Chrono-pakket duurt de sprint 3,7 seconden. De iets zwaardere Carrera 4S heeft in beide gevallen 0,1 seconden meer nodig.

De cabriokap is voorzien van een glazen achterruit en magnesium elementen die moeten voorkomen dat het dak bol gaat staan op hoge snelheid. De kap laat zich tot een snelheid van 50 kilometer per uur in twaalf seconden openen of sluiten.

De 911 Cabrio maakt al sinds 1982 deel uit van het aanbod. Het eerste prototype dateert echter van 1964.

Kijk voor meer informatie en alle foto's op AutoWeek.nl