De pick-uptruck was ook afgelopen jaar weer de populairste carrosserievorm in de Verenigde Staten. De eerste drie plekken in de top tien werden ingenomen door pick-uptrucks.

De Ford F-Serie eindigde traditiegetrouw op de eerste plek, dit keer met 909.330 geregistreerde nieuwe exemplaren. De Chevrolet Silverado volgt op gepaste afstand met 585.581 stuks en de pick-uptruckfamilie van het merk RAM niet ver daarachter met 536.980 exemplaren.

De eerste personenwagen, de Toyota RAV4, vinden we terug op plek vier. Van de Japanse SUV werden in 2018 in totaal 427.170 exemplaren op kenteken gezet. De Nissan Rogue maakt de top vijf compleet.

Op de Chevrolet Equinox en de genoemde pick-uptrucks na, bestaat de rest van de Amerikaanse top tien uit Japanse modellen van Honda, Nissan en Toyota.

Desondanks blijft General Motors met ruim 2,9 miljoen verkochte exemplaren het grootste concern. Ford legt met 2,49 miljoen auto's beslag op de tweede plek, gevolgd door Toyota met 2,42 miljoen exemplaren.

