Het Britse McLaren heeft vorig jaar 4.806 nieuwe sportwagens afgeleverd en daarmee een verkoopstijging van 43,9 procent gerealiseerd.



Een jaar eerder lag dat aantal nog op 3.340 stuks. De VS is de belangrijkste afzetmarkt voor McLaren. Sinds de lancering van het merk in 2011 zijn er meer dan vijfduizend auto's in het land afgeleverd.

In Europa groeide de vraag in 2018 met 44,2 procent en in China zelfs met 122,5 procent. Dit was mede te danken aan de introductie van de 570S Spider. Het Aziatische land is inmiddels goed voor 7 procent van de wereldwijde verkoop van McLaren.

Dit jaar moet de onlangs geïntroduceerde 720S Spider voor de aantallen zorgen.

