Wintersporters die dit weekend vanuit Oostenrijk en het zuiden van Duitsland terugkeren naar Nederland moeten rekening houden met moeilijke omstandigheden op de weg. Mogelijk krijgen ze te maken met zware sneeuwval, waarschuwt de ANWB vrijdag.

Vanwege het einde van de kerstvakantie keren veel wintersporters dit weekend terug naar huis. Vooral in Noord-Tirol, Salzburgerland, Neder-Oostenrijk en Stiermarken valt naar verwachting vanaf vrijdag veel sneeuw, waarschuwt de ANWB.

De Oostenrijkse zusterclub van de ANWB, de ÖAMTC, verwacht zaterdag al vroeg overbelaste wegen door verkeer vanuit de skigebieden tussen Oostenrijk en het zuiden van Duitsland.

Volgens Weerplaza neemt de sneeuwval in Oostenrijk vooral tot en met zaterdagmiddag toe en kan er op veel plekken zeker 30 tot 75 centimeter sneeuw vallen. Op sommige plaatsen kan de sneeuw zelfs een dikte van 1 meter halen. Wel is de wind minder hard dan in de afgelopen dagen.

Zondag kans op lawines

In de deelstaat Salzburg is een van de grootste knelpunten te vinden. Zondag wordt in Bischofshofen een schansspringenwedstrijd gehouden en daarbij worden twintigduizend bezoekers verwacht. Zondag zal het weer volgens Weerplaza op de meeste plaatsen in de Alpen beter worden. Wel neemt het risico op lawines toe als de sneeuwval stopt.

Donderdag werd in verscheidene Oostenrijkse regio's al alarm geslagen vanwege lawinegevaar. Met name in bondsstaten Stiermarken en Salzburg beschreven deskundigen de situatie als "spannend" vanwege de vele verse sneeuw en de harde wind.

