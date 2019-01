In december leverde Jaguar voor het eerst in zijn bestaan de populairste auto van Nederland, en van de Tesla Model X, die ruim 100.000 euro kost, werden er meer op kenteken gezet dan de Toyota Aygo. Een overzicht van de opvallendste zaken in het verkoopoverzicht van 2018.

In december werden 2.621 exemplaren van de volledig elektrische i-Pace geregistreerd, waarmee het totaal van het kleine Britse merk in Nederland over het afgelopen jaar uitkomt op 4.626 exemplaren. In 2017 verkocht Jaguar slechts 1.383 nieuwe auto’s.

Dat heeft alles te maken met de gewijzigde bijtellingsregels. Dat betekent dat het bijtellingsvoordeel op een elektrische auto nog slechts geldt over een bedrag van maximaal 50.000 euro. Voor alles daarboven geldt gewoon 22 procent bijtelling in plaats van 4 procent.

Hierdoor beleefde ook Tesla een uitstekende maand. De Model S was met 1.558 exemplaren in december na de Jaguar de meest geregistreerde auto. De Model X eindigde met 652 registraties op plek zes en deed het daarmee beter dan volumemodellen zoals de Peugeot 108 en Toyota Aygo. Het totale aantal registraties van Tesla’s steeg van 3.288 in 2017 naar 8.604 stuks het afgelopen jaar.

Ferrari meer in trek dan vorig jaar

Ook bij Ferrari en Lamborghini viel de verkoop fors hoger uit, ook al gaat het hierbij om zeer bescheiden aantallen in totaal. Er gingen vorig jaar 52 nieuwe Ferrari’s op kenteken tegenover 27 een jaar eerder. Bij Lamborghini steeg het aantal registraties van acht naar negentien.

Bij de andere exclusieve merken was de verkoop stabiel. Aston Martin en Rolls-Royce verkochten in 2018 respectievelijk 31 en 14 voertuigen. Precies dezelfde aantallen als een jaar eerder. Daarnaast waren er nauwelijks verschuivingen te zien bij merken als Ford, Lexus, Peugeot, Porsche, Subaru, Suzuki en Toyota.

Bij de Volkswagen Groep worden ongetwijfeld successen gevierd, aangezien de verkoop van de merken Seat, Skoda en Volkswagen zelf flink hoger uitvielen. Bij Volkswagen steeg het aantal registraties van 42.947 exemplaren naar 50.190 stuks, die van Skoda gingen van 16.594 naar 18.751. Seat zette in 2018 9.836 nieuwe auto’s op kentenen tegenover 8.739 in 2017.

Andere snelle stijgers

Andere merken die het afgelopen jaar goede zaken deden in Nederland waren BMW, Kia, Mitsubishi, Hyundai, Nissan en Opel. De komst van de Mitsubishi Eclipse Cross en de aanhoudende vraag naar de Space Star stuwden de verkoop op van 4.876 exemplaren in 2017 naar 6.758 vorig jaar. Kia is met 26.340 nieuwe auto’s opnieuw het vijfde merk van Nederland.

Bij Nissan profiteerde men van het succes van de volledig elektrische Leaf en de populariteit van de Micra. Het aantal registraties bij het Japanse merk steeg van 12.603 naar 15.532 stuks. Hyundai volgt op de voet met 15.396 exemplaren, voor een groot deel te danken aan de vraag naar de elektrische versie van de Kona.

De populariteit van de Opel Crossland X en de Grandland X SUV’s betekende dat de totale verkoop uitkwam op 36.419 nieuwe auto’s. In 2017 waren dat er nog 34.806. BMW zag het aantal registraties toenemen van 18.827 naar 20.672. Dit was vooral te danken aan de komst van de nieuwe X3, de lancering van de X2 en de stijgende vraag naar de elektrische i3.

Volvo is Audi en Mercedes-Benz voorbij gestoken in Nederland. Het Zweedse merk zette 16.268 nieuwe auto’s op kenteken tegenover 14.262 exemplaren in 2017. De XC40 en de nieuwe V60 waren de drijvende kracht achter het succes. De verkoop van de S90 en V90 liep daarentegen flink terug.

De dalers van 2018

Renault, in 2018 na Volkswagen het meest verkochte merk van Nederland, zag de verkoop ondanks de goede klassering dalen van 40.727 naar 38.447 exemplaren.

Ook bij Fiat en Alfa Romeo, beide onderdeel van het Italiaans-Amerikaanse FCA, liep het aantal registraties terug. Fiat ging van 9.888 nieuwe auto’s in 2017 naar 7.938 stuks het afgelopen jaar. Bij Alfa Romeo ging men van 1.714 stuks naar 1.372 exemplaren.

Bij het Japanse Inifinti, onderdeel van Renault-Nissan, wil het eveneens niet vlotten in Nederland. De verkoop liep terug van 102 naar 38 auto’s. PSA-dochter DS zette 702 exemplaren op kenteken, 298 minder dan in 2017. Bij Honda moet de nieuwe CR-V dit jaar voor een opleving zorgen, aangezien het aantal registraties van 1.367 naar 1.263 stuks daalde.

