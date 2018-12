De Tesla Model S en de eveneens volledig elektrische Jaguar I-Pace waren vorige maand te vinden in de top twintig best verkopende modellen van Nederland. De grote vraag wordt veroorzaakt door veranderende bijtellingsregels. Hieronder een overzicht van hoeveel het in de praktijk scheelt.

Tesla beleeft in 2018 z'n beste jaar in Nederland tot nu toe en Jaguar heeft in de afgelopen weken meer exemplaren van de I-Pace afgeleverd dan het ooit gedurende de looptijd van een andere modelserie heeft verkocht in ons land.

Afgaande op de verkoopstatistieken weet iedere zakelijke rijder exact wat er gaat veranderen en hoeveel dat kan schelen. Voor de rest van Nederland is het minstens zo interessant. Daarom beginnen we bij de basis.

Wie een auto zakelijk wil rijden in Nederland en dus wil dat al z'n autokosten aftrekbaar zijn, krijgt te maken met bijtelling. Sinds 2017 moet voor iedere auto die niet volledig elektrisch is 22 procent van de nieuwwaarde bij het inkomen worden opgeteld, zodat over dat bedrag ook inkomstenbelasting verschuldigd is. Voor elektrische auto's is dat een stuk lager, namelijk 4 procent.

Tesla-taks doet intrede

In 2019 krijgt men bij een elektrische auto in het hogere segment echter te maken met wat in de volksmond de 'Tesla-taks' heet. Dat betekent dat het bijtellingsvoordeel op een elektrische auto nog slechts geldt over een bedrag van maximaal 50.000 euro. Voor alles daarboven geldt gewoon 22 procent bijtelling in plaats van 4 procent.

De nieuwe bijtellingsgrens dankt z'n bijnaam aan het feit dat Tesla's tot recentelijk de enige elektrische auto's waren met een prijs van meer dan 50.000 euro. Jaguar is er als enige van de concurrenten in geslaagd om zijn min of meer gelijkwaardig aan de Tesla Model S geprijsde elektrische auto nog in 2018 in Nederland op de weg te krijgen.

Om inzichtelijk te maken wat dat betekent, hebben we voor de Jaguar i-Pace en de Tesla Model S de huidige situatie vergeleken met die van komend jaar. Daarbij wordt in één oogopslag duidelijk dat het verschil in maandlasten aanzienlijk is.

Pakt het nadeel voordelig uit?

Het succes van de Model S, Model X en i-Pace zal weliswaar niet meteen ophouden in het nieuwe jaar, maar de overstap naar elektrisch wordt voor zakelijke rijders wel een stukje minder vanzelfsprekend.

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er ook volgend jaar nog genoeg redenen zijn om voor een elektrische auto te kiezen. Ten opzichte van een vergelijkbaar geprijsde auto met verbrandingsmotor zijn zowel de Jaguar als de Tesla ook onder de nieuwe regels aanzienlijk voordeliger, zelfs bij een fors hogere nieuwwaarde.

Als vergelijkingsmateriaal halen we er een zakenauto met dieselmotor bij, de BMW 540d xDrive Touring.

Maandelijkse bijtelling Jaguar i-Pace HSE 2019 vergeleken met 2018 Fiscale waarde 2018: 93.615 euro

Fiscale waarde 2019: 93.615 euro

Bruto bijtelling 2018: 3.745 euro

Bruto bijtelling 2019: 11.595 euro

Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd 2018: 1.530 euro/128 euro

Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd 2019: 4.418 euro/368 euro

Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd 2018: 1.945 euro/162 euro

Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd 2019: 6.001 euro/500 euro

Maandelijkse bijtelling Tesla Model S 75 D 2018 vergeleken met 2018 Fiscale waarde 2018: 91.720 euro

Fiscale waarde 2019: 91.720 euro

Bruto bijtelling 2018: 3.669 euro

Bruto bijtelling 2019: 11.178 euro

Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd 2018: 1.499 euro/125 euro

Netto bijtelling schijf 3 per jr/mnd 2019: 4.259 euro/354 euro

Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd 2018: 1.906 euro/159 euro

Netto bijtelling schijf 4 per jr/mnd 2019: 5.785 euro/482 euro

Maandelijkse bijtelling BMW 540d xDrive Touring Fiscale waarde: 90.029 euro

Bruto bijtelling: 19.806 euro

Netto bijtelling schijf 3 per jaar/mnd: 8.091 euro/674 euro

Netto bijtelling schijf 4 per jaar/mnd: 10.289 euro/857 euro

In alle gevallen blijkt dat de auto met verbrandingsmotor, in dit geval de BMW 504d, per maand minimaal 300 euro duurder is dan een vergelijkbaar geprijsde elektrische auto. Dat geldt ook voor de prijzige Tesla Model S 100D, die een fiscale waarde van 113.320 euro heeft.

Pas als je een Tesla Model X P100D met een fiscale waarde van 160.220 euro overweegt moet je rekening houden met hogere maandlasten ten opzichte van de BMW.

