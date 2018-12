Zoals elk jaar zal ook 2019 veranderingen en hopelijk verbeteringen brengen voor de automobilist. Waar komen we dit jaar in de Randstad wegwerkzaamheden tegen en welke plannen worden bestudeerd? We zetten de belangrijkste projecten op een rij.

Er worden extra rijstroken aangelegd en nieuwe geluidsschermen geplaatst op het traject van de A9 bij Holendrecht (A2) en knooppunt Badhoevedorp (A4). Ook wordt bijna 1,5 kilometer autosnelweg verdiept aangelegd om de inwoners van Amstelveen te ontlasten. Het werk moet ergens tussen 2024 en 2026 gereed zijn.

Tussen knooppunt Diemen (A1) en knooppunt Holendrecht (A2) komen er extra rijstroken en de weg wordt over 3 kilometer ondertunneld. In 2020 moet deze klus klaar zijn.

Het traject van de A10 tussen de knooppunten Amstel (A2) en De Nieuwe Meer (A4) gaat op de schop voor de herinrichting c.q. ontvlechting van beide knooppunten, de aanleg van extra rijstroken en een scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Als alles klaar is, inclusief aanpassing van het station Amsterdam-Zuid (‘het Zuidas-dok’), zitten we in 2028.

Daarnaast wordt er nagedacht over een verbetering van de bereikbaarheid van Schiphol en aanpassingen aan het traject tussen Amsterdam en Hoorn. Denk daarbij aan een verbreding van de A7 en doortrekking van de A8 tot aan de A9.

Verdere verbreding A4 in regio Den Haag

Het gedeelte van de A4 tussen de N14 en afrit Vlietland gaat naar tweemaal vier rijstroken. Het werk moet tussen 2020 en 2022 afgerond zijn. Daarnaast onderzoekt men de mogelijkheden tot verbreding van de A4 tot aan knooppunt Burgerveen (A44). De start van de realisatie wordt echter niet eerder dan 2028 verwacht.

Het ontwerptracébesluit project A4 Haaglanden-N14, dat aanpassingen aan knooppunt Ypenburg (A13), diverse nieuwe en vernieuwde aansluitingen en een verbrede A4 tot aan afrit Den Hoorn omvat, wordt ook dit jaar verwacht. In 2020 worden knopen doorgehakt, waarna in 2023 daadwerkelijk begonnen wordt.

De Rijnlandroute, een nieuwe verbindingsweg tussen Katwijk die de A44 kruist (die gedeeltelijk naar tweemaal vier rijstroken gaat) bij Voorschoten, wordt ondertunneld en sluit ter hoogte van Zoeterwoude aan op de A4. Uiterlijk 2022 moet dit project gereed zijn.

De Rotterdamsebaan in Den Haag, die tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en bedrijventerrein De Binckhorst wordt aangelegd, met als bijzonderheid de zogeheten Victory Boogie Woogietunnel, moet de Utrechtsebaan (A12) en de bebouwde kom van Rijswijk in 2020 ontlasten.

Extra verbindingen om wegen rondom Rotterdam te ontlasten

Bij het Terbregseplein (A20) wordt de A16 doorgetrokken om via een bocht naar links zo’n beetje ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport aan te sluiten op de A13. Deze 11 kilometer lange verbinding moet de A20 en de A13 ontlasten. In 2022-2024 gaat de weg open voor verkeer.

De A24 is een geheel nieuwe snelweg waaraan de werkzaamheden inmiddels gestart zijn. Deze verbindt de A20 met de A15, zodat de Beneluxtunnel (A4) wordt ontlast en het verkeer sneller richting Zeeland (A29, N57) kan rijden.

Ook al wordt dit met 5 kilometer lengte een van de kortste autosnelwegen van ons land, voor de opening ervan wordt pas aan 2022 tot 2024 gedacht. Dat komt doordat er twee tunnels in het tracé zitten, de Blankenburgtunnel en de Hollandtunnel.

Het prijskaartje van deze tweemaal drie rijstroken brede autosnelweg wordt mede daardoor geschat op bijna 1,2 miljard euro. Door middel van tolheffing moet dit binnen 25 jaar zijn terugverdiend, ofwel uiterlijk 2049.

Aan de verbreding van tweemaal twee naar tweemaal drie rijstroken en een weefvak tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost op de A15 wordt eveneens gewerkt. De geplande realisatie is 2020. Daarnaast wordt er gekeken naar een verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem-Oost. Het zal vervolgens nog wel tot 2025 duren voordat dit stuk autosnelweg op de schop gaat.

Tot slot hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden rondom de aanpak van het traject tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze weg zou ergens tussen 2023 en 2026 verbreed moeten zijn.

Waar wordt het werk afgerond?

Het gedeelte van de A6 tussen Almere-Buiten-Oost en Almere-Havendreef wordt komende zomer opengesteld na aanleg van extra rijstroken, viaducten en fly-overs. Dat is vlotter dan verwacht, want in de planning werd nog uitgegaan van 2020.

Het traject van de A27 tussen afrit Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes (A1), waar verbreding naar tweemaal drie rijstroken met een zogeheten optie voor ruimtelijke voorziening gerealiseerd is, zodat een toekomstige verbreding naar tweemaal vier rijstroken weinig problemen zal opleveren, wordt dit jaar waarschijnlijk opengesteld.

De aanleg van een turboverkeersplein met een capaciteit 120.000 voertuigen per etmaal boven de A76 ter hoogte van de afslag Nuth was nodig in verband met de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg. In augustus 2019 moeten alle werkzaamheden, zowel aan deze ringweg als aan de rotonde, zijn afgerond.