Het afgelopen jaar zijn er weer een groot aantal nieuwe auto’s gepresenteerd die we zeer snel of zelfs nu al op de Nederlandse wegen terugzien. Hieronder uiteraard de nodige elektrische modellen, maar ook traditionele hatchbacks. Een overzicht van het belangrijkste nieuws van 2018.

Laten we er niet omheen draaien, de aandacht voor elektrisch rijden blijft onverminderd groot. Een van de redenen is dat de elektrische auto steeds minder duur word, terwijl de actieradius juist verder toeneemt.

De dit jaar gepresenteerde Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro zijn daarvan het beste bewijs. De modellen kosten respectievelijk 39.990 en 42.510 euro, minder dan de helft van een Tesla Model S. Het rijbereik ligt op een zeer bruikbare 450 kilometer op basis van de zogeheten worldwide harmonized test procedure.

Koreaans elektro-offensief komt op gang

Van de Kona zijn tussen augustus en november al 399 exemplaren op kenteken gegaan. Volgens pr-manager Mike Belinfante komt daar nog een flink aantal bovenop.

"Tot het einde van het jaar willen we er nog eens 250 extra afleveren. Echter, sommige leasemaatschappijen zullen juist de registratie in januari 2019 willen uitvoeren."

Ook bij Kia is met zeer tevreden over de aandacht voor de elektrische Niro. "Sinds wij begin juni de reserveringslijst hebben geopend zijn er ruim drieduizend reserveringen geplaatst. We verwachten dat dit enthousiasme onverminderd doorzet in 2019", aldus pr-functionaris Fanny Setiawati.

Volgens Belinfante is er vanwege de enorme populariteit van de Kona Electric met 64 kWh-batterij een wachttijd van tien tot twaalf maanden ontstaan voor wie nu bestelt.

Voor volgend jaar zijn er door de fabriek in Zuid-Korea meer exemplaren van belooft, waardoor het merk "ruim zal kunnen gaan leveren en er geen klanten teleurgesteld hoeven worden."

Overigens biedt Hyundai als tussenoplossing de eveneens elektrische Ioniq als tijdelijke auto aan. Op die manier kunnen klanten direct van de fiscale voordelen op elektrische auto's profiteren. Voor zakelijke rijders betekent dit 4 procent over een bedrag tot maximaal 50.000 euro. Over alles daarboven wordt het normale tarief van 22 procent betaald.

Alles op alles zetten

Dat was precies de reden waarom bij Jaguar alles op alles werd gezet om de in maart gepresenteerde I-Pace zo snel mogelijk naar Nederland te halen, aangezien deze leverbaar is vanaf 80.330 euro en de beschikbare exemplaren van het type First Edition zijn. Hier zit een prijskaartje van 104.780 euro aan.

Het lukte en daarmee troefde Jaguar concurrenten als Audi en Mercedes-Benz af, die pas volgend jaar met respectievelijk de elektrische e-tron en de eveneens elektrische EQ C op de markt komen.

Er zijn dit jaar tot en met november 875 exemplaren geregistreerd. Vorige maand was de I-Pace na de Nissan Leaf zelfs de best verkopende elektrische auto van Nederland. Gemeten over heel 2018 zal ongeveer de helft van alle geregistreerde Jaguar’s van het type I-Pace zijn.

"Wij verwachten dat ook in 2019 de Jaguar I-Pace een interessante auto zal blijven met een 'gemiddelde bijtelling' van 11 à 12 procent. Dat is nog altijd een stuk voordeliger dan een benzine of diesel met 22 procent bijtelling", zo laat pr-manager Aldo van Troost desgevraagd weten.

Kanshebbers titel Auto van het Jaar

Het afgelopen jaar was er ook genoeg niet-elektrisch nieuws. Leaserijders konden in de handen wrijven met de lancering van modellen als de nieuw BMW 3-Serie, de Peugeot 508 en de Volvo V60 en S60. Van al deze auto's komen op termijn ook plug-inhybrideversies op de markt.

De Peugeot 508 maakt bovendien nog kans op de titel Auto van het Jaar 2019, net als onder andere de Jaguar I-Pace, Ford Focus en Mercedes-Benz A-Klasse.

De nieuwe Focus werd in april gelanceerd en lost de derde generatie af, die er een carrière van negen jaar op heeft zitten.

"De Focus was voor Ford zonder twijfel het belangrijkste nieuwe model in 2018. Na de Fiesta was dit het tweede model waarvan er een hele familie geïntroduceerd is. Elk van deze modellen heeft een eigen karakter en niet alleen op het gebied van het uiterlijk en de uitrusting, maar ook op het gebied van de rijeigenschappen verschillen de vier varianten van elkaar," aldus pr-manager Sebastiaan van de Pol.

De Mercedes-Benz A-Klasse viel op door zijn bijzondere dashboard, gedomineerd door een groot scherm op de plek van het traditionele instrumentencluster. Ook de geavanceerde spraakgestuurde bediening en leverbare veiligheidssystemen spreken tot de verbeelding.

Bekende namen, nieuwe modellen

Bij de nieuwe Toyota Corolla is het vooral de naam die tot de verbeelding spreekt, zo bleek ook al uit de aandacht voor het model op deze site. De modelnaam van vroeger heeft nog altijd een ijzersterke reputatie. De Corolla komt voor het eerst ook met een 180 pk sterke hybride aandrijflijn.

"De Toyota Corolla is met ruim 46 miljoen exemplaren de bestverkochte auto ter wereld. Toyota-president Akio Toyoda kondigde eerder ‘no more boring cars’ aan, dus voortaan modellen met een aansprekender design, betere rijeigenschappen en krachtigere hybride-motoren", aldus pr-manager Guido Roozekrans.

De Porsche 911 kan eveneens op een sterke reputatie bogen. En op een geschiedenis die teruggrijpt naar 1963. Enkele weken geleden was het tijd voor een nieuwe generatie, die voor het achtste achtereenvolgende decennium voor succes moet gaan zorgen.

Wat verwachte verkoopaantallen in Nederland is het belang van de Rolls-Royce Cullinan verwaarloosbaar. Maar het feit dat een fabrikant als Rolls-Royce het afgelopen jaar een SUV introduceerde onderstreept andermaal het belang van deze carrosserievorm voor fabrikanten, getuige ook de plannen daarvoor van Ferrari.