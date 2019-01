Een van de voordelen van een elektrische auto die in de winter op de oprit aan de lader staat, is dat je de auto kan laten voorverwarmen. Met een standkachel kan je echter ook een brandstofauto alvast opwarmen, wat op een koude winterdag wel zo prettig is. Hoe werkt het precies?

De zogeheten standkachel, ook wel parkeerverwarming of waterverwarming genoemd, is een inbouwapparaat dat voorzien is van een kleine verbrandingskamer waar een mengsel van lucht en brandstof, afkomstig uit de tank van het voertuig, ontstoken wordt.

Op die manier wordt de koelvloeistof verwarmd, en die warmte komt vervolgens via de warmtewisselaar en de uitstroomopeningen in het interieur. De opgewarmde vloeistof loopt verder naar de motor, om zo ook deze op temperatuur te brengen. Het eindstation is de standkachel, waarna de vloeistof opnieuw rondgaat.

Het hele proces neemt zo'n half uur in beslag. Bij de juiste watertemperatuur gaat het systeem in de stand-bystand, zodat het weer aan kan springen als de temperatuur onder een bepaald aantal graden komt.

Verwamingstijd met 60 procent verkort

Een behaaglijk warm interieur en de tijd die je bespaart door niet te hoeven krabben zijn niet de enige voordelen. Een koude motor stoot tijdens de eerste kilometer meer schadelijk stoffen uit dan een warme motor. Daarnaast verbruikt een motor die nog niet op temperatuur is meer brandstof.

Deze problemen zijn te ondervangen door middel van een standkachel. Toegegeven, sommige van deze systemen verbruiken ook brandstof en hebben uitstoot, maar die zijn verwaarloosbaar en wegen niet op tegen de te behalen voordelen.

Volgens fabrikant Eberspächer kan de verwarmingstijd met sommige apparaten tot 60 procent verkort worden. Het verbruik en de CO2-uitstoot kunnen op de eerste kilometers met eenzelfde percentage worden verlaagd.

Doordat je geen last hebt van ijsvorming of condens heb je als bestuurder bovendien beter zicht, waardoor de kans op ongelukken lager is.

'Mensen denken niet direct aan standkachel door warmere winter'

Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterverwarmers, zoals hierboven beschreven, en luchtverwarming. Het laatstgenoemde systeem is puur voor het interieur bedoeld. Daarnaast zijn er lucht- en waterverwarmingen voor elektrische voertuigen en brandstofcelauto's beschikbaar.

Er zijn ook elektrische standkachels. Deze kunnen, afhankelijk van hun capaciteit, zowel de motor als het interieur verwarmen.

Bij Eberca, het bedrijf dat de producten van het merk Eberspächer voert, kan men niet zeggen hoeveel systemen jaarlijks worden ingebouwd. Wel laat een medewerker weten dat de verkoop al jaren vrij vlak is.

"De markt is nog steeds herstellende van de economische neergang van 2008. Daarnaast zijn de winters steeds milder geworden, waardoor mensen niet direct aan een standkachel denken."

Volgens de Eberca-medewerker is er in principe in elke auto ruimte om een van de soorten standkachels in te bouwen. Daarmee is niet gezegd dat het ook zonder uitzondering in elk voertuig functioneert. "Bij sommige merken is het motormanagement zo geschreven dat het de werking van een standkachel dwarsboomt."