De Special Operations-afdeling van McLaren heeft ter ere van de dertigste verjaardag van de eerste wereldtitel van de in 1994 omgekomen Formule 1-coureur Ayrton Senna een speciale versie van de P1 GTR gepresenteerd.

De Braziliaan werd voor het eerste kampioen in de McLaren MP4/4, die samen met de Mercedes F1 W07 Hybrid uit 2016 en de Ferrari F1-2002 tot de dominantste auto's ooit gerekend wordt.

De McLaren P1 GTR-circuitauto is afgewerkt in dezelfde kleurstelling als destijds in 1988. Alleen de naam van de sponsor, sigarettenmerk Marlboro, is achterwege gelaten. Er is volgens McLaren achthonderd uur in het lakwerk gestoken, dat ook het racenummer 12 waarmee Senna dat seizoen reed omvat.

Ook aan de motor werd gesleuteld, al geeft de fabrikant daarover geen details vrij. Wel meldt McLaren dat er een 24-karaats gouden hitteschild is gemonteerd.

Het pronkstuk van de verschillende aerodynamische aanpassingen is de achtervleugel. In totaal wordt er nu rond de 800 kilo aan neerwaartse druk gegenereerd.

De eigenaar krijgt van McLaren tevens een bijpassende racehelm in dezelfde kleurstelling.

