Het komend jaar staan er weer een groot aantal nieuwe automodellen gepland. Waar 2018 vooral in het teken stond van middelgrote auto’s als de Ford Focus en de BMW 3 Serie, lijkt dit jaar in het teken te staan van de compacte modellen. Een overzicht van de belangrijkste nieuwkomers.

Er zal dit jaar vooral opschudding zijn in het zogeheten B-segment, waar auto’s als de Ford Fiesta en Volkswagen Polo opereren. Grote spelers als Opel, Peugeot en Renault zullen in 2019 hun nieuwe afvaardigingen lanceren.

PSA zet aanval op Polo in

Opel zal de nieuwe Corsa presenteren, waar ook een volledig elektrische versie van komt. Volgens Opel Nederland gaan de orderboeken in de eerste helft van het jaar open. Meer mededelingen kon pr-manager Jeroen Maas nog niet doen.

Opel, onderdeel van het Franse PSA concern waartoe ook Citroën, DS en Peugeot behoren, zal gebruikmaken van de bekende PSA-motoren en techniek. Zo zal de elektrische Corsa vermoedelijk de aandrijflijn overnemen van de in september onthulde DS 3 Crossback e-tense. Dat betekent een accupakket van 50 kWh en een reikwijdte van ongeveer 300 kilometer.

Peugeot zelf komt dit jaar met een opvolger van de 208, een zustermodel van de Corsa. Uit foto’s van ingepakte testmodellen is op te maken dat de nieuwe 208 veel stijlelementen van de extravagante 508 zal overnemen, waaronder de opvallende led-dagrijverlichting. Ook van de 208 komt een elektrische uitvoering, die net als de Corsa gebruik zal maken van de DS 3-aandrijflijn.

Renault zet in op hybride

De nieuwe Renault Clio staat ook voor dit jaar gepland. De vormgeving belooft een evolutie van het bestaande model te worden, wat niet zo verwonderlijk is: de Clio behoort al jaren tot de best verkopende auto van zowel Nederland als Europa.

Hoewel Renault een van de pioniers op het gebied van elektrisch rijden was, komt er geen volledig elektrische Clio. In plaats daarvan zet het Franse merk in op een hybride aandrijflijn.

Wel volledig elektrisch is de nieuwe Mini EV, die zijn techniek deelt met de i3 van moederbedrijf BMW. Zo zal de Mini komen te beschikken over een accupakket van 42,2 kWh, waarmee een actieradius van ongeveer 300 kilometer haalbaar moet zijn.

BMW zelf lanceert in 2019 de nieuwe 1-Serie. In tegenstelling tot de vorige twee generaties zal het nieuwe model voorwielaandrijving hebben. Het model zal veel techniek met bestande modellen delen, waaronder de BMW X1 en de Mini.

Volkswagen Groep pakt uit

Porsche trekt dit jaar het doek van de langverwachte elektrische Taycan. Het model krijgt een vloeistofgekoeld accupakket, waardoor de laadsnelheid omhoog kan naar 350 kW. Bij de huidige elektrische auto’s ligt dit tussen de 70 en 150 kW.

Ander nieuws van de Volkswagen Groep betreft de onthulling van de nieuwe Seat Leon en de Skoda Octavia. De Tsjechische dochter zal daarnaast een afgeleide van de Seat Arona en Volkswagen T-Cross lanceren.

Het grootste nieuws staat echter voor de tweede helft van het jaar geland, aldus Volkswagen pr-manager Dennis Homberg. Dan wordt namelijk de nieuwe Golf gepresenteerd, een model dat al decennialang de toonaangevende auto in zijn segment is.

Misschien nog wel belangrijker voor Volkswagen op de lange termijn is de onthulling tegen het einde van dit jaar van de eerste auto uit de volledig elektrische I.D.-familie. Volgens een bestuurslid van het bedrijf heeft de duurste versie van het nog naamloze model een bereik van maximaal 550 kilometer.

Volgens nog onbevestigde berichten komt er ook een instapmodel. Deze versie zou ongeveer 330 ver komen op een acculading. De auto kan een laadvermogen van 125 kW aan. De prijs van het model zal vergelijkbaar zijn met die van een Golf met dieselmotor.

Volvo-vingeroefening in aantocht

Bij Volvo staat 2019 in het teken van de nieuwe V40. In 2016 gaf het merk alvast een voorproefje van de V40 met de 40.2 Concept. Het studiemodel werd destijds geflankeerd door de 40.1 Concept. Dit model in licht aangepaste vorm op de markt als XC40. Om die reden ligt het in de lijn der verwachting dat de V40 grote gelijkenissen zal vertonen met de 40.2 Concept.

De Tesla Model 3 is weliswaar geen nieuwkomer, maar het model komt in 2019, ongeveer drie jaar na zijn presentatie, dan eindelijk in Nederland beschikbaar. De eerste leveringen staan voor februari gepland.