Overdaad schaadt, behalve rond Kerstmis en Oud en Nieuw. Dan permitteren we ons copieuze maaltijden en een goed glas extra. Om dezelfde reden staan we onszelf een vergelijking tussen twee limousines van weleer toe, compleet met de dikste motor. Vormen de BMW 7-Serie en Volkswagen Phaeton het ideale zakelijke recept voor 2019?

De calculerende leaserijder, verwend geraakt door 14 procent bijtelling over zijn zuinige diesel, heeft het bij de keuze voor een volgende zakenauto niet gemakkelijk. Door de algemene 22-procentregel neemt de auto onvermijdelijk een grotere hap uit het huishoudelijke budget. Een elektrische auto is vanwege 4 procent bijtelling aantrekkelijk, maar de lange levertijden schrikken af.

Youngtimer is voer voor autoliefhebbers

Youngtimer-bezitters hebben zichzelf vrijgesteld van zulke problemen. Auto’s van vijftien jaar en ouder vallen in die categorie. Indien deze wagens zakelijk gereden worden, betaal je geen bijtelling over de destijds geldende cataloguswaarde, maar over de dagwaarde. Die is bij een auto van meer dan vijftien jaar oud nog maar een schijntje van de nieuwprijs. Dus ondanks dat het bijtellingstarief met 35 procent flink hoger is, betaal je onderaan de streep fors minder.

Bijkomend voordeel is dat er elk jaar modellen bijkomen in de categorie youngtimers, zoals je droomauto van weleer. Daarmee is de youngtimer voer voor autoliefhebbers, voor wie de zoektocht naar dat ene, mooiste exemplaar een belangrijk onderdeel is van het youngtimer-plezier.

Je kunt hier ook heerlijk overdrijven. Als alle remmen losgaan, je de fiscus tot het uiterste wil tergen en daarvoor zelfs bereid bent om je bijtellingsvoordeel met gepeperde brandstofrekeningen teniet te doen, is het onderstaande duo uitermate geschikt. Veel dikker, luxueuzer en machtiger dan deze twee Duitse twaalfcilinder limousines worden youngtimers niet.

Prestige-project

Zowel de BMW 7-Serie als de Volkswagen Phaeton uit deze test stammen uit 2003 en waren destijds de absolute topmodellen binnen het aanbod. De Phaeton heeft een zesliter twaalfcilindermotor en is samen met de herlancering van Bugatti het grootste prestige-project uit de geschiedenis van Volkswagen.

Toch is de auto vrij zeldzaam gebleven. Volgens de cijfers zijn er slechts 360 exemplaren in Nederland op kenteken gezet, en dat over een periode van dertien jaar.

De motor in de Phaeton levert 420 pk en helpt de auto ondanks een gewicht van bijna 2.300 kilo aan een acceleratietijd van 6,1 seconden. De topsnelheid is naar goed Duits gebruik begrensd op 250 kilometer per uur.

De Phaeton beweegt zich met een zeldzame moeiteloosheid en geruisloosheid voort. Alsof je wel beeld hebt, maar geen geluid. Volkswagen was er destijds op gebrand om de perfecte limousine op wielen te zetten en is daarin zo ver gegaan, dat er van de beleving van de auto niet zo heel veel is overgebleven.

Tegen de stroom in

Waar Volkswagen de twaalfcilinder motor vaarwel heeft gezegd, levert BMW nog altijd een dergelijke krachtbron in de 7-Serie. De auto verscheen in 2001 en baarde direct opzien door de tamelijk opvallende vormgeving en technische noviteiten.

Het was de eerste auto met een centrale knop om het infotainmentsysteem aan te sturen. Daarnaast was de auto uitgerust met een elektronische handrem, om maar een voorbeeld te noemen.

De motor levert 445 pk en dat maakt de 2.150 kilo wegende 7-Serie een halve seconde sneller op de sprint. BMW stuurt met veel meer gevoel, zodat je je op dit slagschip niet de toevallig ingeroosterde kapitein in de stuurhut voelt, maar de bevoorrechte bestuurder van een goed stuk mechaniek.

De BMW ziet er bovendien van binnen nog opmerkelijk bijdetijds uit, terwijl de Volkswagen met zijn te glanzende houtwerk en de fantasieloze knoppen de sfeer van de jaren negentig met zich meedraagt.

De 7-Serie is met zijn tegendraadse styling en inrichting veel vreugdevoller. Hier hebben de ontwerpers voelbaar hun best gedaan om er iets geweldigs en unieks van te maken. Of het je smaak is, is een tweede.

Conclusie

Wie zich zo’n auto als zakelijke youngtimer kan veroorloven, mag zich gelukkig prijzen. Volkswagen heeft met de Phaeton W12 een technisch mirakel gecreëerd, dat echter zo graag de beste van de klas wilde zijn, dat de persoonlijkheid uit het oog is verloren: elke vorm van fantasie ontbreekt.

Juist dat laatste aspect komt bij de aanvankelijk bekritiseerde BMW sterk naar voren. Hij is niet conform het geldende verwachtingspatroon gebouwd, maar wist daar ver bovenuit te stijgen. Dat was destijds een probleem, maar nu betaalt het zich uit. Zeker omdat het voor een BMW traditionele rijplezier er niet voor is opgeofferd.

Een Phaeton met dezelfde motor en een vergelijkbare kilometerstand als in deze test zijn zeldzaam. Het handjevol exemplaren dat wordt aangeboden kosten tussen de 13.000 en 17.000 euro, waar je vervolgens als zakelijke rijder 35 procent over betaalt. Een benzineverbruik van één op zeven en het hoge gewicht beteken echter nog altijd vrij hoge kosten.

De BMW in deze configuratie gaat doorgaans voor een bedrag van tussen de 20.000 en 30.000 euro van de hand. De auto is een fractie minder zwaar en het verbruik is met 1 op 7,4 iets minder onzuinig.