Sportwagens raken uit de gratie. De auto's zijn door de relatief hoge CO2-emissies in Nederland niet alleen duurder geworden, maar worden ook minder geaccepteerd. Mede hierdoor zijn sommige exoten van weleer anno nu stiekem best voordelig in de aanschaf. Zijn de prijzen echter te mooi om waar te zijn?

Vaak is dat het geval, aangezien het benzineverbruik meestal fors is en de auto's flink wat gewicht hebben. Daarnaast is niet elke sportwagen even betrouwbaar. Bovendien kom je bij sommige modellen op een punt dat de toch al dure reserveonderdelen ook nog eens schaarser worden.

"Bij de aanschaf van een sportauto zijn rationele argumenten ondergeschikt aan emotionele argumenten. Vaak is het een model waarvan je al jarenlang droomt. Doorgaans is het ook geen auto die je koopt voor dagelijks woon-werkverkeer. Zie het als een hobby en een hobby mag geld kosten, toch?", stelt Michiel Willebrands, coördinator bij AutoWeek Classics.

Willebrands zegt dat de vraagprijzen van de hier genoemde modellen over het algemeen redelijk zijn. Hij raadt desondanks aan het aanbod en de prijzen op internet te vergelijken, ook op buitenlandse websites.

"Is de prijs te mooi om waar te zijn? Loop er dan met een grote boog omheen. Lees je goed in over de sterke en met name de zwakke punten van het model. Zo ben je goed voorbereid wanneer je de auto van je dromen van dichtbij gaat bekijken om een proefrit te maken."

Porsche voor de prijs van een Polo

Voor de prijs van een leuk aangeklede, nieuwe Volkswagen Polo - denk aan een bedrag van ongeveer 20.000 euro - komt een Porsche 911 van het type 996 in beeld. Dit model liep tussen 1998 en 2004 van de band en zorgde destijds voor veel opschudding onder liefhebbers.

Het was de eerste generatie van de 911 die voorzien was van een vloeistofgekoelde motor in plaats van een luchtgekoelde krachtbron. Puristen zijn daarom van mening dat het type 993, gebouwd tussen 1993 en 1998, de laatste 'echte' 911 is.

De vormgeving kon niet iedereen bekoren. De koplampen met geïntegreerde knipperlichten werden neerbuigend 'spiegeleieren' genoemd.

De Porsche 911 van het type 996 is echter vooral betaalbaar doordat de exemplaren van de vroege bouwjaren geen beste reputatie hebben. Eigenaren van het eerste uur kregen te maken met terminale motorschade door onder meer gescheurde cilinderwanden, olie- en waterlekkages, koelingsproblemen en kwetsbare tussenaslagers.

Toch staan er veel exemplaren uit 1998 met hoge kilometerstanden te koop. Goed onderhouden 911's van deze modelserie kunnen zich wat betreft betrouwbaarheid meten met de rest van het aanbod. Maar goedkoop is het onderhoud niet, de onderdelen evenmin.

Schoonheid heeft zijn prijs

Dat geldt ook voor de Maserati 3200 GT en diens nauwelijks van het origineel te onderscheiden opvolger, de Maserati Coupé. De modellen stammen uit dezelfde periode als de genoemde 911. De 3200 GT is tussen 1998 en 2002 gebouwd en de Coupé rolde tussen 2001 en 2007 van de band.

Dubieuze exemplaren worden inmiddels voor bedragen van rond de 15.000 euro aangeboden. Auto's van een recenter bouwjaar met een lagere kilometerstand kosten doorgaans 5.000 euro meer.

Ferrari voerde destijds de regie bij Maserati, wat volgens sommigen ertoe leidde dat de techniek van de 3200 GT tamelijk robuust was. De auto werd aangedreven door een 370 pk sterke V8 motor.

Zoals gezegd zijn onderdelen voor de auto duur. Zo kost een einddemper van de uitlaat meer dan 500 euro, terwijl de kosten van een spruitstuk zomaar boven de 600 euro uitkomen.

De Maserati Coupé verschilt vooral onderhuids van de 3200 GT. De motorinhoud werd namelijk vergroot van 3,2 liter naar 4,2 liter. Vandaar dat de Coupé ook wel 4200 GT genoemd wordt.

De automatische versnellingsbak had in de eerste jaren geen beste reputatie. De andere nadelen van het model komen overeen met die van de 3200 GT, namelijk bovenmatige slijtage van interieurdelen en een hoog brandstofverbruik.

'Vaste en variabele lasten zijn hoger'

Gezien de reparatiegevoeligheid van met name de bovengenoemde modellen raadt Willebrands aan een aankoopkeuring te laten uitvoeren.

"Het geld dat je hieraan kwijt bent, is een schijntje vergeleken bij de kosten die je misschien moet maken om verborgen ellende achteraf te repareren."

Bovenal moet je realistisch blijven, aldus Willebrands. Met de aankoop alleen ben je er nog niet. "De vaste en variabele lasten zijn bij een sportauto in alle opzichten hoger dan bij een normale auto. Laat dat je echter niet weerhouden om je droomauto na te jagen."

Gulden middenweg de beste keuze?

Een droomauto die je mogelijk minder hoofdbrekens zal bezorgen, is de Chevrolet Corvette C5, die in 1997 op de markt kwam. Wat betreft tweedehandsprijzen zit de Corvette tussen de Porsche en de Maserati in. Hetzelfde geldt voor het vermogen van de V8-motor.

Chevrolet haalde er 344 pk uit tegenover 370 pk voor de Maserati 3200 GT (de motor in de Coupé leverde 390 pk). De zescilinderboxermotor uit de 911 was goed voor 300 pk.

De V8-motor hoeft naar goed Amerikaans gebruik niet hard te werken. Eigenaren van handgeschakelde versies halen er bij rustig gebruik dan ook een relatief laag benzineverbruik van ongeveer 1 op 11 mee.

De Corvette C5 staat te boek als betrouwbaar. Zo werd de motor van de auto, de zogeheten small-block GM LS-V8, door de redactie van de bekende Amerikaanse website Jalopnik uitgeroepen tot beste krachtbron van de afgelopen twintig jaar.

Problemen die wel eens de kop opsteken hebben te maken met het stuurslot en de displays van het dashboard. Ook is het materiaalgebruik misschien niet helemaal wat je verwacht van een auto van dit kaliber. Dat geldt ook voor het afwerkingsniveau.

Tientjeswerk

Waar je niet overdreven veel aan kwijt bent, is de autoverzekering. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt op basis van een 35-jarige autobezitter in Zuid-Holland met vijf schadevrije jaren en een maximaal kilometeraantal per jaar van 20.000.