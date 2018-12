Voor veel Nederlanders begint volgende week de grote trek naar wintersportgebieden in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Waar zijn vignetten en winterbanden verplicht? Wat moet je bij je hebben? En met welke auto's kun je het best op pad?

Voor Zwitserland en Oostenrijk zijn vignetten nodig. Het Oostenrijkse vignet is er vanaf 11,95 euro voor een tiendaagse vakantie. Die voor twee maanden kost 29,15, terwijl het jaarvignet voor 90,25 euro te koop is. In Zwitserland is de keuze beperkt tot een vignet voor een jaar. De kosten daarvan bedragen 37,70 euro.

In Duitsland en Frankrijk kun je te maken krijgen met milieuzone's en bijbehorende verplichte stickers. Via Duitsland naar Oostenrijk, Zwitserland of Italië op doorreis? Dan heb je geen 13,95 euro kostende milieusticker nodig, tenzij je de snelweg verlaat.

In sommige steden in de buurt van Franse wintersportgebieden, zoals Lyon en Grenoble, is een milieusticker verplicht. Deze stickers zijn alleen online verkrijgbaar en hebben een relatief lange levertijd, die kan oplopen tot zes weken. In geval van nood kan de coupon van de factuur als alternatief dienen.

Verplicht mee in de auto

Daarnaast gelden er in verschillende landen verschillende regels voor het verplichte aantal veiligheidsartikelen in de auto. In Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië moet je te allen tijde een gevarendriehoek, verbanddoos en veiligheidshesje bij je hebben.

In België geldt dezelfde verplichting. Auto's met een Belgisch kenteken moeten daar bovenop een brandblusser aan boord hebben. In Luxemburg is dat alleen voor voertuigen van meer dan 3.500 kilo het geval.

In Frankrijk is geen verbanddoos of brandblusser nodig. In plaats daarvan moeten er een gevarendriehoek, veiligheidshesje en alcoholtest aanwezig zijn, hoewel er geen boete op staat als het laatste artikel niet mee is. In Italië houdt men het op een gevarendriehoek en hesje.

Zo veel mogelijk lichte bagage in de dakkoffer

Kijk voor montage van een skibox eerst wat de maximale dakbelasting van de auto is. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje van de auto, aangezien dit getal niet niet op het kentekenbewijs staat. Voor een Volkswagen Golf is dat 75 kilo. Bij een 15 kilo wegende koffer en dakdragers van nog eens 10 kilo blijft een laadvermogen 50 kilo over.

Het belangrijkste advies is om alleen lichte bagagestukken in de koffer te doen. Dit om het gewicht op deze hoge plek zo laag mogelijk te houden. Bovendien doe je jezelf een plezier bij het beladen ervan. Als er al iets van gewicht de koffer in moet, dan bij voorkeur in het midden. Hou er verder rekening mee dat dakkoffers nooit helemaal waterdicht zijn.

Met de koffer op het dak wordt zowel het weggedrag als het brandstofverbruik negatief beïnvloed. Volgens de Duitse wegenbond ADAC verbruikt een auto met koffer bij een snelheid van 130 kilometer per uur tot wel 2 liter per 100 kilometer extra. Er geldt geen maximumsnelheid, maar iedereen die weleens 180 kilometer per uur met een dakkoffer heeft gereden, weet dat het geen pretje is.

Eenmaal beladen, met of zonder koffer, dien je opnieuw de bandenspanning te controleren. Bij belading moet de bandenspanning immers hoger zijn dan tijdens de eenzame forensenkilometers in Nederland.

Winterbanden of vierseizoenenbanden?

De route naar de populaire wintersportbestemmingen loopt doorgaans via Duitsland of België. In Duitsland en Luxemburg zijn winterbanden bij winterse omstandigheden verplicht.

Tot voor kort waren vierseizoenenbanden, ook wel M+S-banden geheten, afdoende. Deze modder- en sneeuwbanden moeten in de genoemde landen echter ook een sneeuwvloksymbool naast de M en de S op de zijkant van de band hebben. Dit geeft aan dat dit rubber aan bepaalde eisen op besneeuwde ondergrond voldoet.

Voor de banden zonder sneeuwaanduiding is in Duitsland een overgangsregeling van kracht, waardoor ze tot 30 september 2024 toegestaan zijn. Dit geldt echter alleen voor banden die voor 31 januari 2017 geproduceerd zijn.

Wanneer de band de fabriek heeft verlaten, is op te maken uit de zogeheten DOT-code. De laatste vier cijfers van die code staan voor het weeknummer en jaartal. Het getal 5118 staat in dat geval voor week 51 in 2018.

In Duitsland moet het voertuig als geheel klaar zijn voor winterse omstandigheden. Dit betekent dat je verplicht bent antivries bij de ruitenwisvloeistof te doen, dat het vloeistofpeil op orde moet zijn en dat je sneeuwkettingen bij je moet hebben.

AutoWeek testte onlangs zowel winter- als vierseizoenenbanden. De testresultaten van het winterrubber zijn hier terug te lezen, de prestaties van de vierseizoenenbanden vind je via deze link.

Periode en profiel

In Duitsland zijn winterse omstandigheden niet aan een bepaalde periode gebonden. In Oostenrijk is dat wel het geval. Daar geldt dat winterbanden verplicht zijn tussen 1 november en 15 april.

In Tsjechië geldt de verplichting tussen 1 november en 31 maart. M+S-banden zijn eveneens toegestaan. In beide landen moet de profieldiepte minimaal 4 millimeter zijn.

In Frankrijk nemen ze genoegen met 3,5 millimeter. Daarnaast zijn M+S-banden alleen verplicht als dat langs de weg wordt aangegeven. Hetzelfde geldt voor sneeuwkettingen.

In België en Zwitserland ontbreekt wettelijke regelgeving omtrent winterbanden. Het is er wel aanbevolen om met winterbanden op pad te gaan, al was het alleen maar omdat je in Zwitserland een boete voor verkeershinder riskeert als je op zomerbanden in de problemen raakt.

In Italië beperkt de winterbandenplicht zich tot bepaalde regio's. Voor het Aostadal geldt dat je tussen 15 oktober en 15 april winterbanden onder de auto moet hebben.

Op Brenner-autosnelweg is die verplichting tussen 15 november en 15 april van kracht. Op dit traject moet je gedurende die periode ook sneeuwkettingen bij je hebben. De regels in Zuid-Tirol zijn vergelijkbaar met die in Duitsland.

Auto's met vierwielaandrijving steeds duurder

In een auto zonder vierwielaandrijving kunnen wintersporters prima uit de voeten, toch is vierwielaandrijving voor de fanatieke wintersporter wellicht raadzaam. Op de tweedehandsmarkt kan je voor minder dan 10.000 euro een flink aantal middelgrote SUV's en cross-overs vinden.

Nieuw zijn auto's met vierwielaandrijving steeds duurder geworden. Afgezien van de 18.799 euro kostende Suzuki Ignis 1.2 Select AllGrip lopen de prijzen al snel richting de 30.000 euro.

De Suzuki Vitara De 1.0 Boosterjet AllGrip kost 28.499 euro, terwijl de Ssangyong Tivoli voor 30.437 euro in de prijslijst staat. De Subaru Impreza en XV, de verhoogde versie van de Impreza, kosten respectievelijk 29.595 en 31.995 euro.