In navolging van de Porsche 911 Carrera T worden nu ook de instapmodellen van het merk, de 718 Boxter en 718 Cayman, leverbaar in een extra sportieve T-uitvoering.

Ter verbetering van de rijeigenschappen hebben de 718 Boxter en Cayman T een verlaagd onderstel en kortere versnellingsbakverhoudingen. Daarnaast monteert Porsche een mechanisch sperdifferentieel.

Om extra het gewicht zo veel mogelijk te compenseren, ontbreekt een infotainmentsysteem, dat overigens wel gewoon leverbaar is. Ook de stoelbekleding is extra licht en de portieren open je van binnenuit met een lus in plaats van een deurgreep.

Vanbuiten zijn de 718 Boxter en Cayman T te herkennen aan speciale 20-inchwielen, grijze spiegelkappen en centraal geplaatste dubbele uitlaatpijpen.

Prestaties en prijzen

De T-versies worden aangedreven door een 300 pk sterke viercilindermotor, die tegen meerprijs in combinatie met een automatische transmissie leverbaar is.

Met handbak accelereren de modellen in 5,1 seconden naar 100 kilometer per uur. De versies met automaat zijn 0,4 seconden sneller. De topsnelheid ligt op 275 kilometer per uur.

De 718 Cayman T kost met handbak 91.300 euro, de automaatversie minimaal 92.164 euro. Voor de handgeschakelde 718 Boxster T vraagt Porsche 93.800 euro, terwijl de uitvoering met automaat 94.663 euro kost. De leveringen beginnen eind februari.

